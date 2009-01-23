به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، صفهای طولانی نانوایی ها، کیفیت پائین پخت نان، کم فروشی، گرانفروشی، کم بودن سهمیه آرد، جابجایی آرد نانوایی ها، کمبود نانوایی، کمبود بازرسین نانوایی‌ها و عدم توازن در سهمیه آرد واحدها و...از جمله مشکلات وضعیت نان و نانوایی در این منطقه است.

یک شهروند رودباری در این باره از کیفیت نامطلوب پخت و عرضه نان در این شهر گلایه کرد و افزود: پخت نان، رعایت بهداشت و ساعات پخت نان دراین شهر وضعیت نامطلوبی دارد.

زهرا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، کیفیت پخت نان، صف های طولانی و عدم رعایت ساعت پخت نان را از دیگر مشکلات وضعیت نان و نانواییها در این شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین به وضعیت بد بهداشتی درون نانواهایی ها اشاره کرد و افزود: برخی از کارگران واحدهای نانوایی این شهر خود را مقید به رعایت مسائل بهداشتی نمی دانند.

کیفیت پائین نان به علت عدم بکارگیری افراد باتجربه در پخت نان است

حیدری ادامه داد: اگرچه نانواها علت کیفیت پائین نان را به آرد با کیفیت پائین مرتبط می‌دانند اما دلیل اصلی در این زمینه استفاده نانوایی‌ها از افراد بی تجربه و بی‌توجهی به نحوه عمل آوری و پخت نان است.

این شهروند یادآور شد: نانهای با کیفیت پائین که دولت سالانه میلیاردها تومان بابت آن یارانه پرداخت می‌کند در برخی مناطق رودبار به مصرف احشام می‌ رسد.

علی محمدی یکی از شهروندان رودباری که ساکن خلیل آباد این شهراست ضمن گلایه از بی توجهی به وضعیت پخت نان به خبرنگار مهر در رودبارگفت: به‌ رغم کیفیت پائین نان، اکثر نانوایی‌های شلوغ بوده و مردم ناچارند برای تهیه نان چند ساعتی در صف‌های طولانی نان منتظر بمانند.

وی افزود: متاسفانه به رغم اعتراض‌ها، نانواها توجهی نمی‌کنند و تنها پاسخشان این است که کیفیت پائین آرد دلیل اصلی در نامناسب بودن پخت نان است.

سکینه قلندری 45 ساله که سه فرزند محصل دارد، می‌گوید: برای اینکه فرزندانم بدون صبحانه راهی مدرسه نشوند نان تازه برای صبحانه حاضر می کنم اما کیفیت نان به قدری نامناسب است که فرزندان بیسکویت را به نان ترجیع می دهند و همین مسئله موجب شده که نسبت به سلامتی آنان نگران باشم.

فرماندار شهرستان رودبار در این باره گفت: نانوایی‌ها باید نان مرغوب و باکیفیت در اختیار مردم این شهرستان قرار دهند.

ناصر مردانپور از مردم شهرستان رودبار خواست در صورت مشاهده پخت بد نان در نانوایی‌های این شهرستان در اسرع وقت آن را به فرمانداری اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

وی اظهار داشت: واحدهای نانوایی این شهرستان موظف به رعایت بهداشت پخت نان، محیط نانوایی و افزایش کیفیت نان و برخورد درست با شهروندان هستند.

رئیس شورای آرد و نان رودبارگفت: هر واحد نانوایی که موارد بهداشتی و نکات بهداشتی و ضروری را در پخت نان رعایت نکند بر اساس قانون با مدیر آن واحد برخورد خواهد شد.

مردانپور مهمترین هدف از پخت نان را رضایت مصرف‌ کننده و کاهش ضایعات نان عنوان کرد و افزود: با توجه به نیاز بالای شهروندان به نان و پرداخت یارانه زیاد دولت در این بخش نان باید به بهترین شکل پخت و به مصرف جامعه برسد.

فرماندار رودباردر ادامه با اشاره به اینکه تعزیرات آرد و نان فرمانداری بر واحدهای نانوایی نظارت مستمر دارد، خاطرنشان کرد: در شش ماهه اول سال جاری هزار و 321 واحد نانوایی در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته است.

مردانپوراظهار داشت: از تعداد نانوایی های بازرسی شده در این مدت 66 نانوایی به دلیل کم فروشی، گرانفروشی، تعطیلی خودسرانه، عدم مرغوبیت نان و... به 70 میلیون ریال جریمه محکوم شده اند.

60 درصد نانوایی های رودبار استیجاری است

فرماندار رودبار با اعلام اینکه در شش ماهه نخست سال جاری دو واحد نانوایی در این شهرستان تعطیل شده است، افزود: در این مدت برای رفع مشکلات بهداشتی 43 واحد نانوایی برای هر واحد 20 میلیون ریال تسهیلات اعطا شده است.

ناصر مردانپور همچنین با اشاره به اینکه 60 درصد نانوایی های رودبار استیجاری هستند، افزود: عدم صرفه اقتصادی نانوایی ها، هزینه بالا، سهمیه آرد کم و عدم به کارگیری نیروی انسانی ماهر از دیگر مشکلات نانوایی ها این شهرستان است.

شهرستان رودبار با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارای 163 واحد نانواییست و در جنوب استان گیلان واقع شده است.