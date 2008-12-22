امسال 1،8 میلیون ریال تسهیلات به چایکاران فومن پرداخت شد

مدیر اداره چای شهرستان فومن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون تسهیلاتی برای چایکاران در نظر گرفته نشده است، افزود: باتوجه به نیاز چایکاران به خرید کود و تامین اعتبار برای بهزراعی و نگهداری باغات چای باید این تسهیلات پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات ویژه برای احیا، اصلاح و به زراعی باغات چای درفومن ضروریست، افزود: پرداخت تسهیلات در قالب وامهای بلندمدت و کوتاه مدت به کشاورزان چایکار برای اصلاح و بهزراعی باغهای چای، به ارتقا تولید چای مرغوب و با کیفیت کمک خواهد کرد.

جعفرپور با اعلام اینکه عمر طولانی باغات چای ایران و اصلاح نشدن بوته های چای از مهمترین عوامل افزایش هزینه های تولید و کاهش کیفیت چای ایرانی است، گفت: باغات چای ایران در حال حاضر بالای صد سال عمر دارند و باعث افزایش هزینه های تولید شده اند.

این مسئول ادامه داد: اصلاح بوته های چای، توسعه و بهزراعی باغات چای می تواند هزینه های تولید را کاهش داده و منجر به افزایش کیفیت این محصول شود.

جعفر پور همچنین با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به دلیل اقتصادی نبودن تولید بخشی از باغات چای دراین منطقه تغییر کاربری داده شده است، افزود: برای حفظ باغات و تولید چای باید از چایکاران حمایت شود.

جعفرپور ادامه داد: امسال ‪ ۱۲ ‬ هزارتن برگ سبز چای از چایکاران شهرستان فومن خریداری شده است.