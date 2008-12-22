مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: قطعا کاندیدا نخواهم شد

لاریجانی: زمان آزمون و خطا گذشته است

خاتمی: راهی جز برگزاری انتخابات آزاد نداریم

مهلت ثبت نام، تاریخ توزیع کارت و زمان برگزاری آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس اعلام شد

مظاهری خبر داد: تورم 40 تا 80 درصدی طرح تحول اقتصادی



اعتماد:

هاشمی رفسنجانی خواستار احتیاط در قبال کشورهای منطقه شد، وروداعراب به پرونده هسته یی توطئه است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد: تحویل موشک های اس - 300 به ایران

گفت و گو با حمید مولانا مشاور رئیس جمهور، اولویت های دیپلماسی احمدی نژاد



اعتماد ملی :

محمود واعظی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با اعتماد ملی: سیاست خارجی دولت زیگزاگی و شعاری است

مخالفت شورا با کمک مالی شهرداری به مالباختگان ارکیده

در قالب اصلاحیه از سوی دولت، متمم 6657 میلیارد تومانی راهی مجلس شد



ابرار:

عضو فراکسیون خط امام : حضور میرحسین موسوی به تصمیم گیری آگاهانه مردم کمک می کند

هاشمی رفسنجانی: قطعا کاندیدای انتخابات نخواهم شد

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران: خطر انفجار بیش از 17 هزار تاکسی گاز سوز را تهدید می کند

مالکی: هیچ کس به فکر کودتا در عراق نیست



ابتکار:

رفسنجانی: من و بردارم کاندیدا نمی شویم

رکود مالی امارات، خسارات سنگینی به سرمایه گذاران خارجی وارد کرد؛ سرگردانی ایرانی ها دبی

خاتمی: برخی تفسیرهای عجیبی از سخنان رهبری دارند

احمدی نژاد: عده ای بمب اتم روی میز می گذارند، ما رودکی را



اسرار:

اعلام رسمی کاندیداتوری عارف

سید محمد خاتمی با اشاره به اجرا نشدن سند چشم انداز 20 ساله: مسئولان فعلی به اشتباه خودشان اعتراف کنند

هاشمی رفسنجانی: باید از دروغ گفتن درباره جنگ پرهیز شود

مرندی: تشکیل وزارت رفاه اشتباه بزرگی بود



پول:

هاشمی رفسنجانی: واردکردن اعراب به پرونده هسته ای توطئه جدیدی است

لایحه بودجه 88 برای تصویب در دستور کار دولت قرار گرفت

تاکید خاتمی بر بی طرفی مجریان انتخابات ریاست جمهوری

احمدی نژاد لایحه اصلاحیه قانون بودجه 87 را تقدیم مجلس کرد



تفاهم:

پروژه در تاخیر ، آذر 85 زمان بهره برداری از "دارخوین" بود

وزیر اقتصاد خبر داد: 4 بانک و 3 شرکت بیمه راهی بورس می شوند

کار تندر 90 به نشست مشترک کشید



جام جم:

کاهش قیمت شگرد تازه مافیای مواد مخدر

توقف عرضه سهام دولتی تا پایان سال

مجازات حبس برای ازدواج بدون مجوز زنان ایرانی با اتباع خارجی



جوان:

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با جوان عنوان کردند، تحقق اصل 44 در گرو اجرای طرح تحول اقتصادی

پور محمدی : برداشت میلیاردی و بدون مجوز دولت خاتمی از حساب ذخیره ارزی

با قید دو فوریت، لایحه 6/6 هزار میلیارد تومانی اصلاح بودجه 87 به مجلس رفت



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی درهمایش آسیب شناسی پژوهش در دفاع مقدس: وارد کردن اعراب به موضوع هسته ای ایران توطئه ای جدید است

هانس بلیکس رئیس سابق گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل: آمریکا مرا در زمینه گزارش هسته ای عراق وادار به دروغ کرد

رئیس مجلس در همایش ملی 30 سال انقلاب اسلامی: زمانه ای نیست که با آزمون و خطا جلو برویم



حمایت:

پیام برادری برای جهانیان

آیت الله هاشمی رفسنجانی: باید از دروغ گفتن درتاریخ جنگ پرهیز شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت : طرح تحول اقتصادی یک ضرورت است



حیات نو:

با وجود برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی ، لایحه متمم بودجه به مجلس رفت

هاشمی رفسنجانی: باید از دروغ گفتن در تاریخ جنگ پرهیز شود

البرادعی: غرب می داند ایران گذرگاه توازن خاورمیانه است

فصل نوین دولت نهم برای بقای زبان فارسی ، احمدی نژاد: به جای بمب اتم، رودکی را روی میز می گذاریم



خبر:

بنیاد مسکن سالانه 100 هزار واحد مسکونی احداث می کند، تصمیمات جدید دولت برای تامین مسکن کم در آمدها

لاریجانی درهمایش 30 سال انقلاب ، با آزمون و خطا کشور را نمی توان اداره کرد

معاون اول سابق خاتمی هم وارد گود شد، عارف رسما آمادگی خود را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد



خورشید:

درصورت تصویب لایحه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی ، ضیائی: مستمری بازنشستگان افزایش می یابد

احمدی نژاد در همایش بزرگداشت رودکی؛ مشت محکم ما برای صیانت از حریم انسانیت است

تصمیمات دولت برای تامین مسکن اقشارکم در آمد



دنیای اقتصاد:

درنشست مسئولان بورس با رئیس جمهور حاصل شد، توافق برای تعلیق خصوصی سازی

دولت از مجلس مجوزخواست، 6000 میلیارد تومان جابجایی در بودجه

پرسش های بخش خصوصی از کارنامه اصل 44 ، نهاوندیان: چه تدبیری اندیشیده شده است تا تصمیمات کشور با رعایت سیاست های اصل 44 باشد



سرمایه:

احمدی نژاد تقدیم مجلس کرد، اصلاحیه دو فوریتی بودجه 87

هاشمی رفسنجانی:وارد کردن اعراب به پرونده هسته ای توطئه است

هشدار انتخاباتی خاتمی:برخی تفاسیراز سخنان کلی رهبری نگران کننده است



سیاست روز:

احمدی نژاد: سلطه گران بمب اتم دارند ما رودکی و حافظ

مدیر عامل سازمان مدیریت تاکسیرانی مطرح کرد، خطر انفجار 17 هزارتاکسی گاز سوز را تهدید می کند

طرح تشویق صرفه جویان بنزین



صدای عدالت:

نگرانی " خاتمی" از تفسیرهای جهت دار از بیانات رهبری

هانس بلیکس: حاضرم دردادگاه علیه آمریکا شهادت بدهم

آیت الله هاشمی رفسنجانی: نباید در اطلاع رسانی جنگ دروغ گفته شود



قدس:

عضو شورای عالی بورس خبر داد: توقف عرضه سهام دولتی باموافقت رئیس جمهور

خواسته سردار باقرزاده از آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ نظریه های پایان جنگ جمع بندی شوند

رئیس جمهور: رودکی 3 ملت بزرگ را به هم پیوند داده است



کاروکارگر:

دبیر کل خانه کارگر: جایگزینی بحران معیشت به جای بحران اشتغال کارگران را تهدید می کند

هاشمی رفسنجانی : وارد کردن اعراب به موضوع هسته ای ایران توطئه جدید است

لاریجانی: مسئله عدالت در کشور نیاز به تبیین دارد



کارگزاران:

واکنش خاتمی به تفسیرهای انتخاباتی از سخنان مقام معظم رهبری

در گفتگو با کارگزاران اعلام شد، باهنر: برای احمدی نژاد شرط داریم

آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرد،هشدار درباره استفاده انتخاباتی از عزاداری های محرم



کیهان:

نیویورک تایمز فاش کرد، جزئیات استراتژی اوباما برای مقابله با ایران

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت: برخی اصلاح طلبان میرحسین موسوی را به خاتمی ترجیح می دهند

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش می یابد



وطن امروز:

رفسنجانی: نه من کاندیدا می شوم نه برادرم

محمد هاشمی : همچنان بر تصمیم خود هستم

محسن رضایی: روزهای پایانی جنگ حامل موضوعات عجیبی است

طرح ساماندهی املاک قیمت مسکن را تا 40 درصد کاهش داد



همبستگی:

معاون وزیر بازرگانی تشریح کرد: 5 دلیل اساسی تورم در ایران

هاشمی رفسنجانی: وارد کردن اعراب به پرونده هسته ای توطئه ای جدید است

کروبی دردیدار با جامعه معلولان سلماس: معلولان معزز هستند و به لحاظ اندیشه و خلاقیت از سرمایه های کشور می باشند



همشهری:

آغاز ساخت ادامه خیابان شهید مطهری تا بزرگراه صیاد شیرازی ، 160 پروژه عمرانی در شرق تهران آماده بهره برداری شد

اصلاحیه بودجه 87 به مجلس رفت

هانس بلیکس: آمریکا بر ناظران بین المللی فشار می آورد



هدف واقتصاد:

در جلسه صالح آبادی با رئیس جمهور توافق شد، توقف عرضه سهام دولتی تا پایان سال

وزیر صنایع با تکذیب شایعه بر کناری مدیر عامل ایران خودرو: منطقی ماندنی است

لاریجانی: زمانه ای نیست که با آزمون و خطا جلو برویم

در نامه ای به لاریجانی و با قید دو فوریت، رئیس جمهور لایحه اصلاحیه بودجه 87 را به مجلس داد

