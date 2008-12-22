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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

کمبود استخر باعث مرگ جوانان اندیمشک می شود

کمبود استخر باعث مرگ جوانان اندیمشک می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: جوانان این شهرستان برای غنی سازی اوقات فراغت خود به خصوص در فصل تابستان به شدت به وجود استخرهای بیشتر نیاز دارند.

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: شهرستان اندیمشک در منطقه ای گرمسیر واقع شده است و به خصوص در فصل تابستان، جوانان زیادی از این شهر برای فرار از گرما و پر کردن اوقات فراغت خود به رودخانه ها و نهرهای موجود در شهر و پیرامون آن پناه می برند.

وی ادامه داد: همین امر باعث می شود هر ساله تعداد متعددی از جوانان این شهر در این رودخانه ها به کام مرگ بروند و باعث عزادار شدن خانواده های خود شوند.

حسنوند عنوان کرد: تنها راه حل این معضل، ساخت تعدادی استخر در نقاط مختلف شهر و ارائه بلیت با نرخ های مناسب است تا جوانان با این کار نسبت به حضور در استخرها بیشتر ترغیب شوند.

نماینده مردم اندیمشک در خانه ملت همچنین گفت: انتظار ما این از دولت و استانداری این است که برای ساخت و تکمیل مصلای نمازجمعه، حوزه علمیه و مساجد شهر اعتبار ات بیشتری اختصاص یابد تا برنامه ریزی های فرهنگی مسئولان شهر با شرایط بهتری انجام شود.

کد مطلب 803914

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