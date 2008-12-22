کمبود استخر باعث مرگ جوانان اندیمشک می شود

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: شهرستان اندیمشک در منطقه ای گرمسیر واقع شده است و به خصوص در فصل تابستان، جوانان زیادی از این شهر برای فرار از گرما و پر کردن اوقات فراغت خود به رودخانه ها و نهرهای موجود در شهر و پیرامون آن پناه می برند.

وی ادامه داد: همین امر باعث می شود هر ساله تعداد متعددی از جوانان این شهر در این رودخانه ها به کام مرگ بروند و باعث عزادار شدن خانواده های خود شوند.

حسنوند عنوان کرد: تنها راه حل این معضل، ساخت تعدادی استخر در نقاط مختلف شهر و ارائه بلیت با نرخ های مناسب است تا جوانان با این کار نسبت به حضور در استخرها بیشتر ترغیب شوند.

نماینده مردم اندیمشک در خانه ملت همچنین گفت: انتظار ما این از دولت و استانداری این است که برای ساخت و تکمیل مصلای نمازجمعه، حوزه علمیه و مساجد شهر اعتبار ات بیشتری اختصاص یابد تا برنامه ریزی های فرهنگی مسئولان شهر با شرایط بهتری انجام شود.