انعقاد قرارداد انجام 22 پروژه پژوهشی در مناطق نفت خیز جنوب

احمد عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در 9 ماه سال جاری، 48 پروژه تحقیقاتی در دستور کار امور پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد که از این تعداد 13 پروژه به اجرا گذاشته شده، 22 پروژه در مرحله انعقاد قرارداد است و مابقی آنها نیز در مراحل بررسی علمی و داوری قرار دارد.

وی ادامه داد: در مدت یاد شده (9 ماه امسال) 96 نشست با گروه های تخصصی پژوهش وتوسعه در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی تشکیل، ضمن این که در این دوره 20 همایش علمی نیز در مناطق نفت خیز جنوب برگزار شده است.

عطایی با اشاره به تلاش امور پژوهش و توسعه مناطق نفت خیز جنوب برای حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشجویی اظهار داشت: در این زمینه 209 پروژه تحصیلات تکمیلی در دست انجام است که 105 پروژه پایان یافته و 104 پروژه دیگر نیز در مرحله اجرا است.

وی تصریح کرد: انجام این میزان پروژه تحقیقاتی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی در هیچ یک از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد و این نشان از عزم جدی این شرکت برای انجام تحقیقات در بخش بالادستی نفت و گاز است.

رئیس امور پژوهش وتوسعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یادآور شد: در طول سال گذشته نیز 159 نشست با گروه های تخصصی به منظور تعریف پروژه های تحقیقاتی، انجام داوری و جامع سازی پروژه های پژوهشی با بررسی دقیق علمی و فنی طرح های تحقیقاتی برگزار شده است.