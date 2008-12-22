آغاز ترمیم کابلهای اینترنتی دریای مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه فرانسوی تعمیرات بر روی دو کابل قطع شده در دریای مدیترانه را که خطوط اینترنتی و ارتباطات تلفنی را با اختلال مواجه کرده به عهده گرفته است.

این گروه با استفاده از یک زیردریایی روباتیک انتهای کابلها را در بستر دریا یافته و آن را به منظور تعمیر و اتصال به سطح آب خواهد آورد. این کابلها در منطقه ای میان سیسیلی و تونس دچار قطع شدگی شده اند که به احتمال زیاد برخورد لنگر یک کشتی باعث بروز چنین اختلالی شده است.

به جز کشور مصر که اعلام کرده است قادر به ترمیم اختلالات ارتباطی در کشورش خواهد بود دیگر کشورهای آسیای میانه تحت تاثیر این واقعه دچار اختلال ارتباطی شده اند.

تعمیر این قطع ارتباط را گروهی از متخصصان شرکت Telecom فرانسه به عهده داشته که از روز شنبه کار خود را بر روی خطوط SEA-ME-WE4 و SEA-ME-WE3 آغاز کردند. این گروه با ارسال یک زیر دریایی قابل کنترل به بستر دریا تحقیقات خود را به منظور یافتن انتهای کابلهای قطع شده آغاز کردند. متخصصان بر این باورند زمان یافتن کابلها نامشخص است زیرا عاملی که باعث وقوع قطع ارتباط شده است می تواند کیلومتر ها فاصله بین کابلها ایجاد کند.

پس از یافته شدن انتهای کابلها به منظور انجام تعمیرات به سطح کشتی منتقل خواهند شد که تعمیرات نیز به تنهایی به چند روز زمان نیاز خواهد داشت.

بر اساس گزارش بی بی سی، کابل سومی که دچار قطع شدگی شده است توسط گروهی دیگر مورد ترمیم قرار خواهد گرفت. متخصصان بر این باورند چندین روز اختلال در ارتباط منطقه و همچنین فرایند تعمیر این اختلال می تواند بر روی اقتصاد کشورهای این منطقه نیز تاثیر گذار باشد.