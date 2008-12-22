فرانسه مانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، باباجان در اظهارات خود فرانسه را با عنوان ریاست کنونی اتحادیه اروپا به عنوان عاملی در عضویت و یا برنامه ریزی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا عنوان کرد.

وزیر خارجه ترکیه و سرپرست تیم گفتگو کننده با اتحادیه اروپا برای عضویت این کشور در این اتحادیه که با روزنامه زمان گفتگو می کرد، افزود:" در نشست اوایل ماه جاری وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل و در شب نشست تلاش هایی برای تضعیف تعهد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صورت گرفت. زمانی که ما نخستین پیش نویس بیانیه را دیدیم دریافتیم که آن بیانیه در مقایسه با سال 2007 گامی به عقب بود".

وی گفت که این پیش نویس حاوی کلمه "دسترسی یا عضویت" نبود و من در آن زمان با همتایان اروپایی خود تماس گرفتم و به آنها گفتم که پذیرش این پیش نویس برای ترکیه سخت است.

وزیر خارجه ترکیه در عین حال ضمن ابراز تاسف و ناامیدی از نقطه نظرات کاخ الیزه در خصوص عضویت کشورش در اتحادیه اروپا گفت که تمامی همتایان خود را از این نقطه نظرات فرانسه آگاه کرده است.

وی همچنین از اینکه اتحادیه اروپا در خصوص شش فصل شامل خدمات مالی، آزادی جنبش های کارگری، انرژی، اقتصاد و سیاست های پولی، فرهنگ و آموزش و همچنین بندهای مالی و بودجه ای گفتگوها را آغاز نکرده ابراز ناخرسندی کرد و گفت: حتی با وجودی که کمیسسیون اتحادیه اروپا نامه هایی را به پایتخت های عضو ارسال کرده و گفته است که گفتگوها در خصوص این فصل ها می تواند آغاز شود اما اکنون ما نمی توانیم در خصوص این فصل ها گفتگو کنیم.

وی افزود:"اگر موانع سیاسی موجود برطرف می شد ما در آن زمان به جای فصل های یاد شده، 16 فصل را برای گفتگو باز می کردیم".

باباجان همچنین برخی از فشارهای اتحادیه اروپا را بی موقع و توصیف کرد و گفت که اکنون ترکیه توان این اصلاحات را ندارد.

اصلاحات مربوط به قانون اساسی، مسائل مربوط به بنادر و قبرس از موارد اختلاف ترکیه و اتحادیه اروپا هستند.