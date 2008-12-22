به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم محمود شالویی گفت: برپایی نمایشگاه آثار بارلاخ و کولویتس با همکاری رایزن فرهنگی آلمان میسر شده است. بیگمان این دو هنرمند برجسته آلمانی در صف هنرمندان متعهد و احساسگرا قرار دارند که بیان هنریشان مشکلات انسان رنجکشیده دنیا است. از این جهت هنر این دو هنرمند اکسپرسیونیستی همسو و همراه است.
مدیر کل تجسمی افزود: قدرت و توانایی طراحی کولویتس هر هنرمندی را تحت تاثیر قرار میدهد و بارلاخ دینباور است. او در جریان هنر مدرن زمانی که دنیا مصرفگرایی را تبلیغ میکرد و حضور معنویت کمرنگ میشد، در آثارش خدا را صدا میزد. خوشحالم در مراسم افتتاح نمایشگاه این دو هنرمند که در ابتدای سال میلادی برگزار میشود میزبان دو نوه بارلاخ نیز هستیم.
در ادامه نماینده سفارت آلمان با تبریک برپایی چنین نمایشگاهی گفت: بین ایران و آلمان سابقه طولانی همکاری فرهنگی و علمی وجود دارد و بسیار مهم است که بتوانیم در دوران نه چندان آسان سیاسی، گفتگوی فرهنگی را پابرجا نگاه داریم. کولویتس و بارلاخ در دوران جنگ و خشونت به خلق زیبایی پرداختند و از این رو به زبان جهانی دست یافتند.
وی ادامه داد: کتاب نفیس این نمایشگاه به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شده که میتوان این کتاب را سند همکاری بین سفارت آلمان و موزه هنرهای معاصر دانست. امیدواریم با همکاری مرکز هنرهای تجسمی این نمایشگاهها ادامه پیدا کند و در آینده نیز نمایشگاههای دیگری با این کیفیت برگزار کنیم.
هایکه اشتوکهاوس دبیر آلمانی نمایشگاه نیز گفت: هنرمندان مثل زلزلهنگاران به حرکتهای اجتماعی واکنش نشان میدهند. بارلاخ و کولویتس نیز در زمانی زیستند که دنیا در حال تحول بود و این دو هنرمند به این حرکت واکنش نشان دادند و به همین دلیل هنر آنها امروزی است. بارلاخ و کولویتس با دید انتقادی به ارزشهای انسانی که در حال از بین رفتن بود پرداختند.
نمایشگاه "فراسوی مرزهای وجود" ویژه آثار کته کولویتس و ارنست بارلاخ دو هنرمند اکسپرسیونیستی آلمان با همکاری مرکز هنرهای تجسمی، موسسه توسعه هنرهای معاصر، موزه هنرهای معاصر، رایزن فرهنگی سفارت آلمان و انستیتو گوته برگزار شده است. این نمایشگاه تا پنجم بهمن میزبان علاقمندان است.
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