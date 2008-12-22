رسولی با مهر مطرح کرد: تایید نامزدی رسمی عارف/ خاتمی تا دو ماه آینده شرایط را می سنجد

حسن رسولی، عضو هیئت مدیره بنیاد باران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور خاتمی در مراسم 25 آذر دانشگاه تهران و پاسخگویی به تقاضای جمعی از دانشجویان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری با این هدف انجام شد که خاتمی بتواند با نگاه واقع بینانه دغدغه های خود را نسبت به شرایط کشور در جمع صمیمی دانشجویان مطرح کند.

وی با بیان اینکه بخشی از نگرانیها و دغدغه های خاتمی مربوط به مدیریت انتخابات با توجه به یکدستی عوامل اجرا و نظارت است افزود: بخش دیگری از دغدغه های خاتمی متوجه عمل به تعهداتی است که در صورت کاندیداتوری و انتخاب هر کدام از کاندیداهای اصلاح طلب به وجود خواهد آمد.

خاتمی در انتظار کاندیدایی با توان جذب آرای قشر خاموش

رسولی تصریح کرد: سید محمد خاتمی امروز در مقابل مردم و سرنوشت کشور احساس مسئولیت می کند و متعهد است نقش و انتظاری که از او می رود را در عرصه سیاسی و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور برساند. بنابراین خطاب به طرفداران و منتقدان خود اعلام کرد که با توجه به کاهش قیمت نفت، شرایط ویژه اقتصاد جهانی و شرایط پیش روی کشور و در صورت اراده استفاده از اصلاح طلبان و مشخصا شخص وی آماده است تا به این انتظار تاریخی و ملی پاسخ مثبت دهد.

وی ادامه داد: قطعا اگر خاتمی احساس کند از بین اصلاح طلبان شخصی می تواند آراء اکثر مردم ایران و به خصوص آراء قشر خاموش را جذب کند ترجیح فردی او عدم ورود به عنوان کاندیدا به عرصه انتخابات است، اما اگر چنانچه این شرایط تا یکی دو ماه آینده فراهم نشد خاتمی بر خلاف میل باطنی اش ناچار باید در صحنه سیاسی انتخابات حضور یابد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرد: از سویی هم رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران باید فردی باشد که از وجاهت و اعتبار بین المللی برخوردار باشد تا با استفاده از آن و بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت روابط خارجی کشور را با تاکید بر منافع کشور باز تعریف و نوسازی کند و مخاطبان بین المللی ایران بر مبنای آن وجاهت بین المللی حاضر به شنیدن و پاسخگویی به نقطه نظرات ایران باشند.

وی اضافه کرد: در بحث سیاست خارجی امروز ما تقریبا با تمامی سران قدرتهای دنیا نامه نگاری کرده ایم ولی متاسفانه هیچگونه علامت مثبتی از سوی آنها دریافت نکرده ایم.

شرایط سخت رئیس جمهور دهم برای اداره کشور با نفت 10 دلاری

معاون مدیرعامل بنیاد باران با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آینده کشور باید فردی باشد که با تکیه بر تمامی ظرفیتهای شخصی، علمی، اجتماعی و سیاسی خود اجماع نخبگان کشور را حول بهبودی شرایط کشور محقق کند یادآور شد: قطعا پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به بعد برای چند سالی شرایط دشواری پیش روی کشور خواهیم داشت چرا که باید کشور را با نفت 10 و یا 15 دلاری اداره کنیم که این موضوع با وجود سیاستهای دولت نهم قدم گذاشتن در دوره ریاضت اقتصادی است و تنها با رئیس جمهور شدن یک چهره کاریزماتیک در کشور میسر می شود.

رئیس جمهور آینده باید بیش از 20 میلیون رای داشته باشد

رسولی گفت: در تنظیم مناسبات اقتصادی کشور رئیس جمهور آینده باید راه ناتمام سند چشم انداز بیست ساله توسعه و برنامه چهارم را که عملا به استناد شاخصها و آمار رسمی موجود به مدت 4 سال تحققش تعطیل بوده را از نو شروع کند و در عین حال رئیس جمهور آینده ایران باید فردی باشد که برای اصلاح این امور از پشتوانه آراء بالای 20 میلیون نفری مردم برخوردار باشد تا بتواند به نمایندگی از افکار عمومی این مسیر سنگلاخ و دشوار را پیش ببرد که این امر تنها از طریق همراهی، همکاری و حمایت ارکان حاکمیت به طریق اولا میسر می شود.

میرحسین در انتخابات منفعل نخواهد بود

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی و در یکی دو ماه آینده به ناچار باید یک تصمیم بزرگ و تاریخی از سوی کسی که توانایی بازسازی امور در کشور را دارد گرفته شود اظهار داشت: ظرف 6 ماه گذشته تنها منبع درآمد مردم ایران که نفت است از بشکه ای 150 دلار به 30 دلار رسیده یعنی در این زمینه 500 درصد کاهش قیمت داشته ایم لذا شرایط پیش روی کشور باید با واقع بینی تحلیل شود. اگر چنین باشد حاکمیت و مردم باید شرایطی را فراهم کنند که کاندیداهای توانمندی از جمله آقای خاتمی دلگرم شده و با خروج از حالت دو دلی بر خلاف میل باطنی نامزد انتخابات شود.

عضو هیئت مدیره بنیاد باران با اشاره به سخنان خاتمی برای معرفی فردی معتدل، مورد حمایت مردم و آشنا به امور خاطرنشان کرد: اگر منظور آقای مهندس میر حسین موسوی باشد شنیده ام که ایشان در جمعهایی عنوان کرده اند که در انتخابات آینده همچون گذشته دچار بی عملی و عدم حساسیت نخواهد شد البته این موضوع را در افراد دیگری همچون حجت الاسلام ناطق نوری و کسانی که تجربه کشورداری داشته اند می توان ملاحظه کرد.

آغاز سفرهای استانی عارف

رسولی در پایان گفتگو با مهر ، ضمن تایید خبر اعلام آمادگی محمد رضا عارف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: آقای عارف آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات پیش رو اعلام کرده و در این زمینه سفرهای استانی خود را هم آغاز کرده است، اما همچنان تصمیمش بر این است که در صورت حضور خاتمی در انتخابات و یا اجماع اصلاح طلبان بر روی فرد دیگری فعالیتهای خود را برای کاندیداتوری در انتخابات متوقف کند.