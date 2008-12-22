به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران (آرت اکسپو) دیروز با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، محمود شالویی مدیر کل هنرهای تجسمی، محمد حسین نیرومند مشاورهنری وزیر ارشاد و هنرمندانی چون محمود فرشچیان، احمد اسفندیاری، جواد حمیدی، منصوره حسینی و... در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ایمانی خوشخو با ابراز خرسندی از برگزاری دومین آرت اکسپو تهران گفت: ما در معاونت هنری با توجه به تجربیاتی که در حوزه اقتصاد هنر دارم دنبال برنامه‌ریزی برای شکوفایی در اقتصاد هنر هستیم. زیرا فرهنگ و هنر بدون اقتصاد در رقابت با دیگر کشور به نفع ما تمام نخواهد شد و باعث عقب افتادگی کشور در حوزه صنایع فرهنگی خواهد شد.

وی افزود: امروز ما در حوزه موسیقی با توجه به درآمد سه میلیارد تومانی با مازاد تقاضا روبرو هستیم و در مقوله تئاتر نیز باید از این هنر حمایت و شرایط اقتصادی آن شکوفا شود. اما در حوزه تجسمی مولفه‌هایی چون بازار، قیمتگذاری، چانه‌زنی و... در این سال‌ها مطرح نشده است و اقتصاد هنرهای تجسمی پیشرفت نداشته است.

ایمانی خوشخو با اشاره به تقاضای خریداران خارجی گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از استقبال بازارهای جهانی را از هنر ایران شاهد بوده‌ایم. باید در حوزه تجسمی به گونه‌ای فعالیت کنیم که کالای هنری به کالای لوکس تبدیل نشود زیرا از حجم متقاضی دور خواهیم شد. ما باید با همت خالقان آثار و گالری‌داران شرایط رویارویی متقاضی و عرضه‌کننده را فراهم کنیم.

معاون وزیر ارشاد گفت: باید با برگزاری مستمر اکسپوها هنر تجسمی را وارد سبد خانوار کنیم. در حال حاضر مبلمان و پرده بیش از آثار هنری در سبد هزینه خانواده قرار دارد و امیداوارم با همت هنرمندان، گالری‌داران و رهنمودهای پیشکسوتان هنر حضور کالای هنری را در میان خانواده‌های ایرانی شاهد باشیم.

وی ادامه داد: مرکز هنرهای تجسمی نگاهی خوب به بازارهای منطقه و غرب دارد و تاکنون زمینه حضور متقاضیانی از ترکیه، هلند، فرانسه و... برای خرید آثار هنری فراهم شده است. باید تلاش کرد این اکسپو در تقویم جهانی قرار بگیرد و بستر پیشرفت فراهم شود. هنرمندان نیز توجه داشته باشند اگر در چرخه اقتصادی قرار نگیرند آثارشان فقط برای موزه‌ها باقی خواهد ماند.

در ادامه این مراسم شالویی با اشاره به چرخه اقتصادی هنر گفت: ما در مرکز هنرهای تجسمی معتقدیم اگر در عرصه تجسمی به شکوفایی اقتصاد نیندیشیم کار بیهوده کرده‌ایم. حضور هنرمندان در بازار جهانی گرچه باعث افتخار است اما این فرصت برای همه فراهم نمی‌شود و این باعث نگرانی است. ما آمادگی داریم در مناطق مختلف کشور اکسپوهای منطقه‌ای برگزار کنیم.

وی افزود: مرکز هنرهای تجسمی در اکسپوها اولین خریدار خواهد بود و از برپایی اکسپوهای دولتی و خصوصی حمایت می‌کند. با رایزنی وزیر ارشاد و معاون هنری وی نهادها و سازمان‌های دولتی نیز در این اکسپو حضور خواهند یافت و امیدواریم همه دستگاههای دولتی نیم درصد بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

استاد فرشچیان نیز با ابراز خرسندی از برگزاری اکسپو گفت: در کنار مقوله اقتصاد هنر باید راه هنرمندان بزرگ گذشته را که نامشان در تاریخ این مرز و بوم حک شده پاس داشت. توصیه می‌کنم هنرمندان ما از آسانیابی در هنر پرهیز کنند. زیرا باید آن نیروی یزدانی را پاس داشت که به ما عنایت شده است. دعا می‌کنم هنرمندان ما موفق باشند و باعث استقلال و شکوه ایران شوند.

در ادامه اکبر عالمی مجری مراسم از اختصاص سهمی از فروش آرت اکسپو به یونیسف خبر داد که قرار است از آن در حمایت از کودکان تحت نظر سازمان بهزیستی استفاده کند. مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران با ارائه گزارشی از سوی دکتر عصایی نماینده یونیسف ایران از فعالیت‌های این سازمان در کشور و بازگشایی نمایشگاه به پایان رسید.

دومین نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران (آرت اکسپو) با 1500 اثر نقاشی، خوشنویسی، نقاشیخط، مجسمه، عکس و نقاشی‌های قهوه‌خانه از 750 هنرمند در قالب 57 گالری به همراه موسسه صبا، بنیاد استاد اسماعیل‌زاده، گروه آفتاب و... از اول تا 15 دی در تالار وحدت میزبان علاقمندان است. گرانترین اثر نمایشگاه 40 میلیون تومان و ارزانترین آن 600 هزار تومان است.