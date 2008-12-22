دانشگاه آزاد نمایشگاه دستاوردهای وزارت علوم را تحریم کرد

مهندس کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد از چندی پیش 1500 متر فضا برای ارائه دستاوردهای این دانشگاه در نمایشگاه جامع دستاوردها تقاضا کرده بود که با بدقولی مسئولان برگزاری این نمایشگاه تنها 800 متر به دانشگاه آزاد واگذار شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر متراژ اندک غرفه های دانشگاه آزاد، محلی که برای این دانشگاه در نظر گرفته شده بود نامناسب بود.

دبیر ستاد هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکید کرد: علیرغم اینکه مسئولان وزارت علوم عنوان می کردند که به تمامی دانشگاهها به یک نوع نگاه می کنند اما با بدقولی، فضای نامناسب و اندکی را به دانشگاه آزاد اختصاص دادند.

کیا خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه آزاد نیز با اجماع به این نظر رسیدند که باید امسال نمایشگاه دستاوردهای وزارت علوم را تحریم کنند. این دانشگاه به صورت مجزا نمایشگاهی از دستاوردهای دانشگاه آزاد ارائه خواهد کرد.