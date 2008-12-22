درمان و پزشکی مهمترین هدف توسعه دانش نانو / راهیابی نانو به فضا

به گزارش خبرنگار مهر، سال 2008 سال پر خبری برای فناوری نانو بود. در سال 2008 محققان اسپانیایی موفق شدند اولین موتور نانویی که حرکات خود را با تغییرات گرمایی کنترل می کند بسازند.

این انتقال دهنده نانویی متشکل از یک نانو لوله کربنی (یک مولکول استوانه ای از جنس اتمهای کربن) است که با نانو لوله هم محور کوچکتری که می تواند به عقب و جلو حرکت کند پوشیده شده است. این موتور نانویی می تواند حرکات خود را با استفاده از تفاوتهای گرمایی در دو انتهای طول نانو لوله کنترل کند.

تولید پارچه های هوشمند

همچنین در این سال محققان در آمریکا و چین موفق به تولید شیوه ای ساده و کم هزینه برای تولید پارچه های هوشمند با استفاده از فناوری نانو شدند. این الیاف پارچه هایی الکترونیک هستند که از نانوکربن ساخته شده و توانایی ردیابی بیماری ها، کنترل ضربان قلب و دیگر علائم حیاتی را خواهند داشت.

این الیاف دارای انعطاف بالا بوده و لطیف هستند و زمانی که در هم بافته می شوند با حفظ این خصوصیات جریان الکتریسیته را نیز از خود عبور می دهند.

نفوذ در معماری

معماری نیز در سال 2008 از جانب توسعه دانش نانو با تحولات جالبی همراه بود. در این سال محققان با استفاده از بال پروانه ها برای ساخت قالب هایی در قطع نانو موفق به تولید صفحه هایی شدند که با پوشش دادن شیشه پنجره ها به صورت خودکار باعث زدودن آلودگی و غبار از سطح شیشه می شوند.

صفحات به دست آمده در این فرآیند می تواند به عنوان لایه ای بر روی سطح شیشه پنجره ها قرار گرفته و از انباشته شدن غبار و آلودگی بر روی آن جلوگیری کند. در این صورت سطح شیشه ها به صورت صفحاتی خودکار آلودگی را به صورت قطرات آب می زدایند.



ایجاد تحولی بنیادین در انجام پیوندهای پیچیده جراحی

پزشکی نیز یکی از مهمترین اهداف توسعه دانش نانو بوده است و بی شک می توان آن را مهمترین هدف توسعه دانش نانو در سال رو به پایان 2008 بر شمرد. در سال جاری دانشمندان با استفاده از فناوری نانو پیوندهای نوین پزشکی را برای بیماران دارای نقص عضو انجام دادند. این فناوری نوین که از سوی محققان در انگلیس ارائه شده است می تواند به ایجاد تحولی بنیادین در انجام پیوندهای پیچیده جراحی آن هم با ضریب بالای اطمینان و ماندگاری منجر شود.

یکی از جالبترین خبرهای مربوط به عرصه نانو تلاش دانشمندان برای استفاده از جریان نور در راه اندازی ماشینهای نانویی بوده است.

حرکت نانوماشینها با انرژی نوری

به گزارش مهر، در سال 2008 تیمی از محققان مدرسه علوم کاربردی و مهندسی دانشگاه یل در آمریکا نشان دادند که انرژی نوری را می توان برای راه اندازی و به جلو بردن نانوماشینها به کار برد. این فناوری نوین می تواند دریچه ای تازه به سوی طراحی و ساخت کلاس جدیدی از سیستمهای نیمه هادی باشد که به واسطه منابع انرژیکی نوری حرکت می کنند.

ساخت نخستین نمایشگر رنگی جهان با نانولوله های کربنی

همچنین در قالب رویدادی تاریخی محققان از استفاد از دانش نانو برای پایان دادن به افسانه نمایشگرهای مسطح خبر دادند. در این سال محققان موفق به ساخت نخستین نمایشگر رنگی electrophoretic جهان با استفاده از نانولوله های کربنی شدند که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جای نمایشگرهای مسطح فعلی را بگیرند.

بررسی رابطه میان رعد و برق و انرژی هنگفت آزاد با نانو ماهواره ها

اما دانش نانو در این سال راه خود به سوی فضا را هموارتر کرد. در این خصوص اعلام شد که دانشمندان با استفاده از نانو ماهواره به بررسی رابطه میان رعد و برق و انرژی هنگفت آزاد شده در بالای جو زمین مربوط به پرتوهای فضایی می پردازد.

این ماهواره نانویی "Firefly" نام داشته و مأموریت دارد تا رابطه میان رعد و برقهای زمینی و انفجارات پرتویی فضایی و انرژهای هنگفت تولید شده از آنها را مورد بررسی دقیق قرار دهد.