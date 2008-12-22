دولت باید از طرح جامع حمل و نقل و ترافیک حمایت کند / وقت شهروندان را تلف نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی چمران با تاکید بر اینکه قصد ندارم جواب کسی را در رسانه ها بدهم اظهارداشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری باید به 75 درصد برسد که این مهم هدف اصلی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نیز محسوب می شود و برای رسیدن به آن در طرح جامع به دقت برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: از آنجا که طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کاملا منطبق بر مصوبه مجلس است و در واقع مصوبه مجلس از یکسو بر اساس همین مطالعات شکل گرفته است ما بر مبنای طرح جامع و آنچه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در حال حرکت هستیم و در این میان اگر شورای عالی ترافیک هم نظر اصلاحی در مورد طرح داشته باشد آن را بررسی خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: به هر حال ما در مسیر طرح جامع طرحها و برنامه ها را پیش برده و حرکت خواهیم کرد در این بین اگر حمایت شورای عالی ترافیک را داشته باشیم کارها با سرعت بیشتری صورت می گیرد اما نمی توانیم 6 ماه از وقت شهروندان را که حتی 6 دقیقه اش هم مهم و تاثیرگذار است در انتظار به سر ببریم و کاری نکنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت می تواند از طرح جامع و تحقق آن حمایت نکند و موانعی در اجرای طرح به وجود بیاورد گفت: دولت نمی تواند از طرح جامع حمل و نقل و ترافیک حمایت نکند زیرا این طرح عین مصوبه مجلس شورای اسلامی است و همه ملزم به این هستیم که در راستای تحقق آن حرکت کنیم.

چمران همچنین در مورد اظهارنظر دبیر شورای عالی ترافیک مبنی بر اینکه طبق قانون جامع حمل و نقل و سوخت کشور سهم سفرهای عمومی باید تا ابتدای سال 1391 به 75 درصد برسد این در حالی است که در طرح جامع نقل شهر تهران این سهم تا افق 1404 دیده شده و این مشکل قانونی طرح جامع است گفت: سال تحقق طرح و افق طرح دو موضوع و مفهوم جداگانه است و اگر افق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران سال 1404 دیده شده این بدان معنا نیست که باید در این سال به سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری برسیم و تا آن زمان کاری صورت نخواهد گرفت و در واقع اگر حمایتهای لازم صورت گیرد می توان در مدت زمانی بسیار کمتر این طرح را محقق کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران برای آنکه هر چه سریعتر به توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی دست یابد برنامه های مدون و دقیق کوتاه مدت نیز در دستور کار خود دارد که برنامه 5 ساله حوزه حمل و نقل و ترافیک از آن جمله است.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برنامه 5 ساله حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران کاملا منطبق بر طرح جامع است گفت: ساخت سالانه 20 تا 22 کیلومتر مترو در راستای آن است که هرچه سریعتر به سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری برسیم. در این میان اگر شورای عالی ترافیک اصرار دارد که باید 5 ساله این سهم محقق شود مشروط بر اینکه حمایتهای همه جانبه از اجرای طرح صورت گیرد و امکانات و بودجه لازم را در اختیار شهرداری قرار بدهند همه ما خیلی خوشحالتر می شویم طرح جامع هرچه سریعتر اجرا شود و سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری زودتر تحقق یابد.

چمران تاکید کرد: تحقق سهم 75 درصدی سفرهای عمومی می تواند سریعتر صورت گیرد اما برای این کار نیازمند اعتبارات کافی هستیم تا بتوانیم مثلا به جای 20 پیمانکار برای اجرای یک طرح از 50 پیمانکار استفاده کنیم و دولت نیز باید همه جانبه از اجرای طرح حمایت کند.