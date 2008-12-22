هند خواستار اقدام پاکستان علیه متهمان حملات بمبئی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، "پراناب موخرجی" روز گذشته در کنفرانسی در شهر کلکته با بیان این مطلب افزود: مدرک کافی درباره مشارکت افراد پاکستانی در این حملات به اسلام آباد ارائه شده است.

وی افزود:" گفتگوی صرف کافی نیست. آنها باید اقدامی کنند."

" سونیا گاندی" رئیس حزب حاکم کنگره هند هم روز گذشته در تجمعی هشدار داد که پاکستان نباید " تمایل هند به برقراری صلح" را نشانه ضعف آن بداند.

در پی حملات تروریستی در شهر بمبئی تنشها بین دهلی نو و اسلام آباد شدت گرفته است.

این در حالی است که هند در ادامه اتهامات خود علیه پاکستان اعلام کرد که لشگر طیبه با اعزام 10 نفر از اعضای خود به پاکستان حادثه تروریستی بمبئی را که در آن 172 نفر کشته شدند ترتیب داد.

روابط هند به دلیل اختلافات آنها درمورد کشمیر دوران پرتنش را طی می کند و دو کشور سابقه درگیری نظامی با یکدیگر را نیز دارند و از همین رو برخی کارشناسان از احتمال درگیری نظامی میان دو کشور خبر می دهند.

