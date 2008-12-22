مجلس طرح استخدام 110 هزار حق التدریسی را بررسی می کند

رئیس کمیته تحقیق و آموزش مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تعیین تکلیف 111 هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت سواد آموزی تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

لطف الله عباسی افزود: البته از این تعداد وضعیت 5 هزار معلم حق التدریسی که سال گذشته در آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند و 7 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی مشخص شده و طبق تعهدات وزیر آموزش و پرورش احکام استخدامی آنها تا دهه فجر صادر می شود.

پیش از این نیز وزیرآموزش و پرورش برای بهبود وضعیت نیروهای غیررسمی به خبرنگار مهر گفته بود: در نظر داریم این افراد را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهیم تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در این میان 100 هزار معلم حق التدریس باقی می مانند که وزارت آموزش و پرورش نیز به وجود آنها نیاز دارد و طرح ما در مجلس این است که این وزارتخانه آنها را طی فرایند 3 تا 5 ساله استخدام کند در غیر این صورت زمینه بهره مندی آنها از کلیه مزایا، حقوق و بیمه همچون سایر کارمندان و کارکنان دولت را فراهم آورد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی درباره نیروهای خدماتی شاغل در آموزش و پرورش نیز گفت: درباره این نیروها نیز تصمیم داریم که به ازای 50 درصد خروجی آموزش و پرورش تعدادی از آنها استخدام شوند و بقیه نیز به صورت قرارداد مستقیم و بدون واسطه شرکتها با آموزش و پرورش همکاری کنند که البته وضعیت حقوقی و مزایای آنها نیز باید بهبود یابد.

چندی پیش وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ورود به آموزش و پرورش ممنوع و خروج از آن آزاد است گفته بود: به هیچ وجه موافق استخدام معلمان حق التدریس و نهضت یاران سوادآموزی نیستم و معتقدم استخدام معلمان حق التدریسی برابر با انهدام آموزش و پرورش است.

علیرضا علی احمدی امروز در نشست خود با دبیران سرویس اجتماعی رسانه های کشور با انتقاد از اینکه مجلس برای استخدام 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آموزش و پرورش بودجه ای را اختصاص نداده است گفته بود: در ابتدا عنوان شد تنها 50 تا 60 هزار نیرو برای استخدام در آموزش و پرورش وجود دارد که بعد از بررسی دقیق فهمیدیم که 520 هزار نفر در صف استخدام هستند.