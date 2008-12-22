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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

لطف الله عباسی:

مجلس طرح استخدام 110 هزار حق التدریسی را بررسی می کند

مجلس طرح استخدام 110 هزار حق التدریسی را بررسی می کند

نمایندگان مجلس قصد دارند با ارائه طرحی موضوع استخدام 100 هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی را طی یک فرآیند زمانی 3 تا 5 ساله در صحن علنی مجلس بررسی کنند.

رئیس کمیته تحقیق و آموزش مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  طرح تعیین تکلیف 111 هزار معلم حق  التدریس و آموزشیار نهضت سواد آموزی تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

لطف الله عباسی افزود: البته از این تعداد وضعیت 5 هزار معلم حق التدریسی که سال گذشته در آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند و 7 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی مشخص شده و طبق تعهدات وزیر آموزش و پرورش احکام استخدامی آنها تا دهه فجر صادر می شود.

پیش از این نیز وزیرآموزش و پرورش برای بهبود وضعیت نیروهای غیررسمی به خبرنگار مهر گفته بود: در نظر داریم این افراد را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهیم تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در این میان 100 هزار معلم حق التدریس باقی می مانند که وزارت آموزش و پرورش نیز به وجود آنها نیاز دارد و طرح ما در مجلس این است که این وزارتخانه آنها را طی فرایند 3 تا 5 ساله استخدام کند در غیر این صورت زمینه بهره مندی آنها از کلیه مزایا، حقوق و بیمه همچون سایر کارمندان و کارکنان دولت را فراهم آورد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی درباره نیروهای خدماتی شاغل در آموزش و پرورش نیز گفت: درباره این نیروها نیز تصمیم داریم که به ازای 50 درصد خروجی آموزش و پرورش تعدادی از آنها استخدام شوند و بقیه نیز به صورت قرارداد مستقیم و بدون واسطه شرکتها با آموزش و پرورش همکاری کنند که البته وضعیت حقوقی و مزایای آنها نیز باید بهبود یابد.

چندی پیش وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ورود به آموزش و پرورش ممنوع و خروج از آن آزاد است گفته بود: به هیچ وجه موافق استخدام معلمان حق التدریس و نهضت یاران سوادآموزی نیستم و معتقدم استخدام معلمان حق التدریسی برابر با انهدام آموزش و پرورش است.

علیرضا علی احمدی امروز در نشست خود با دبیران سرویس اجتماعی رسانه های کشور با انتقاد از اینکه مجلس برای استخدام 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آموزش و پرورش بودجه ای را اختصاص نداده است گفته بود: در ابتدا عنوان شد تنها 50 تا 60 هزار نیرو برای استخدام در آموزش و پرورش وجود دارد که بعد از بررسی دقیق فهمیدیم که 520 هزار نفر در صف استخدام هستند.

کد مطلب 803953

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