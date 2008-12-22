موفقیت محققان کشور در کنترل عوامل بیماری زای دام و طیور با نانو نقره

نیلوفر چاوشی مدیر واحد پلیمر شرکت نانو نصب پارس در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از بزرگترین مشکلات بخش دام و طیور را آلودگی خوراک دام به انواع آلودگیها ذکر کرد و گفت: آلوده بودن خوراک دام و طیور به دلیل انبارداری نامناسب است که در صورت مصرف انواع توکسین های مختلف در بدن دام و طیور ایجاد می شود که این امر علاوه بر بروز بیماری در دام و طیور، بیماریهای متعددی در انسان به عنوان مصرف کننده ایجاد می کند.

وی بروز بیماریهای همه گیر میان دام و طیور را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: در بخش طیور بیماریهایی چون گامبرو، آنفولانزا، برونشیت و نیوکاسل از بیماریهای بسیار مهم و شایع در صنعت مرغداری است که در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی، خسارات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد.

چاوشی آلودگی محیطی در مرغداریها و دامداریها را از جمله عوامل انتقال بیماریها در مرغداریها و دامداریها دانست و اظهار داشت: با توجه به این موارد محققان با استفاده از نانوذرات نقره موفق به تولید ماده ای شدند که قادر است انواع عوامل بیماری زا از جمله قارچها، باکتریها و میکروبها را از بین ببرد.

وی با تاکید بر اینکه نانوذرات نقره توان مناسبی در کنترل عوامل بیماری زا دارد، خاطرنشان کرد: استفاده از این ماده در بخش انبارداری علوفه و مواد خوراکی دامی باعث از بین رفتن بسیاری از عوامل بیماری زا می شود و در نتیجه از معضلات و مشکلات ناشی از مصرف خوراک آلوده جلوگیری می شود.

مدیر واحد پلیمر شرکت نانو نصب پارس به موارد استفاده از این نانو ذرات در بخش دام و طیور اشاره کرد و ادامه داد: از این ماده می توان برای ضد عفونی کردن مرغداریها، دامداریها و کشتار گاهها، جلوگیری از رشد قارچها و باکتریها در خوراک دام و شستشوی بدن دام برای نظافت بیشتر و جلوگیری از بیماری استفاده کرد.

به گفته چاوشی این ماده همچنین در ضد عفونی کردن آب مصرفی برای جلوگیری از شیوع بیماری در طیور و استفاده از پلیمرهای آنتی باکتریال در ساخت ابزار آلات و تجهیزات آنتی باکتریال مانند دانخوری و آبخوری به کار می رود.