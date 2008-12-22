اساس پیشرفت کشور به خلاقیت و نوآوری بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه گذشته در جشنواره تجلیل از نخبگان و پژوهشگران جوان برتر لرستان، اظهار داشت: نامگذاری امسال به نام سال نوآوری و شکوفایی اهمیت کار را بیان می کند.

وی با بیان اینکه نوآوری در دوران بلوغ انقلاب اسلامی ما معنا پیدا کرده است، افزود: حال انقلاب ما انسان سی ساله ای است که تمام فراز و نشیب ها را پشت سر نهاده و به دوره بلوغ و شکوفایی خود رسیده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نوآوری و خلاقیت پایانی ندارد، تصریح کرد: انسان موجودی تلاشگر، محقق و متفکر است که راه بی نهایتی در پیش رو دارد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: هر چه بر عمر تاریخ و بشر بگذرد و هر چقدر ابتکار صورت گیرد باز هم میدان برای خلاقیت وجود دارد و جهل انسان در برابر معلوماتش اندک است.

وی با اشاره به تعالیم دینی و توصیه های ذکر در قرآن پیرامون اهمیت پژوهش و نوآوری، عنوان کرد: خداوند همواره در قرآن مجید انسان را به عنوان موجودی کاوشگر مورد تجلیل قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین انقلاب اسلامی ایران را یک الگو برای برای همه حکومت های دنیا دانست و یادآور شد: کارامدی نظام جمهوری اسلامی به نوآوری و شکوفایی در آن بستگی دارد.

میرعمادی با تاکید بر اینکه استمرار نظام و انقلاب ما یک روز با خون شهدا تثبیت شد و امروز با مجاهدت علمی و نوآوری محقق می شود، ادامه داد: بقا و دوام هر نظام یا با قطره خود شهیدان است و یا با قطره مرکبی که از قلم دانشمندان روی صفحه می چکد.

وی با تاکید بر اینکه توانمندی های موجود باید در مقام عمل خود را نشان دهند، خاطر نشان کرد: مسئولیت دانشگاهیان، فرهنگیان و اندیشمندان این است که به این مهم دست یابند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین خواستار توجه ویژه مسئولین در حمایت از پژوهشگران و نخبگان جامعه شد.