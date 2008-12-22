تحول عملیات جراحی با استفاده از ابزار لیزری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنولوژی جدید که در اصل به منظور استفاده در امور نظامی تولید شده بود می تواند با استفاده از فیبرهای نوری شیوه های جراحی مغز را دگرگون سازد.

" آینه هادی عایق الکتریسیته Omni" توسط یکی از محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست یا MIT ابداع شده است. محققان دریافتند با استفاده از دو ماده با خواص نوری متفاوت و قرار دادن این دو ماده در ابعاد یک میکرون در کنار هم می توان بازتابنده ای را تولید کرد که توانایی بازتاب دادن تمامی طیفهای نوری را داشته باشد.

قسمت حائز اهمیت در این ابداع تاثیر ضخامت و فاصله لایه ها بر روی کیفیت آینه است به این معنی که هرچه فاصله آینه ها کمتر و لایه های تشکیل دهنده آنها باریکتر باشد، آینه ایجاد شده توانایی انعکاس طیفهای گسترده تری از انرژی الکترومغناطیسی را خواهد داشت.

استفاده از چنین ابزاری در جراحی های پیچیده از جمله جراحی های مغز از میزان پیچیدگی عملیات کاسته و زمان بهبود بیمار را کاهش خواهد داد. در عین حال این ابزار می تواند به راحتی جایگزین تیغ های جراحی شود.

محققان به منظور تسهیل عملیات جراحی این سیستم را در ابزاری خودکار مانند قرار دادند تا با استفاده از آن پزشکان بتوانند به راحتی نسوج مختلف بدن را ترمیم کنند.

تاکنون بیش از صدها جراحی توسط متخصصان مختلف و با استفاده از این ابزار کوچک با موفقیت به انجام رسیده است و پزشکان بر این باورند که این ابزار در تخریب انواع تومورها به نسبت تیغ های جراحی خطر کمتری را برای بیمار در بر خواهد داشت.

بر اساس گزارش سی ان ان، محققان MIT قصد دارند به زودی استفاده از این ابزار را در سر تا سر جهان به ویژه در اروپا و آسیای میانه گسترش دهند. در حال حاضر اکثر کلینیک ها و بیمارستانهای ایالات متحده به این ابزار مجهز هستند.