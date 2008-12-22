وزارت نفت مکلف به گازسوز کردن 300 هزار خودرو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارتخانه های، نفت، کشور و صنایع و معادن آمده است: تصمیم‌ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ت 41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده است.

بنابراین ابلاغیه، وزارت نفت مکلف است از محل اعتبارات سال 1387 منابع داخلی خود از طریق پیمانکاران بخش خصوصی، سازمان صنایع دفاع و شرکت‌های خودروسازی برای تبدیل کارگاهی 300 هزار خودروی بنزینی موجود به دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه تا مبلغ 9 میلیون ریال به ازای هر دستگاه و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض پرداخت کند.

این ابلاغیه صرفا شامل تاکسی‌ها، خودروهای دولتی، شرکتهای حمل و نقل درون شهری، آژانس‌ها و تاکسی‌ تلفنی‌ها، مسافربرهای شخصی ساماندهی شده درون و برون شهری و موسسات مجاز اتومبیل کراینه با عمر ده سال و کمتر و وانت‌های با عمر پانزده سال و کمتر است که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اولویت بندی خواهند شد.

پرداخت یارانه‌های یاد شده منوط به استفاده از کیت‌های پیشرفته (انژکتوری) در تبدیل کارگاهی خودروها است.

همچنین در مصوبه دیگری وزارت نفت از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت مبلغ 618 میلیارد ریال به شرکت ایران خودرو بابت تولید 49 هزار و 827 دستگاه تاکسی دوگانه سوز و مبلغ 138 میلیارد ریال به شرکت سایپا بابت تولید 17 هزار و 914 دستگاه تاکسی دوگانه سوز برای جبران هزینه تجهیزات گاز سوز تاکسیهای دوگانه سوز تولیدی سال 1386 به عنوان کمک بلاعوض به شرکتهای خودروساز اقدام کند.