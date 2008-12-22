27 درصد برق تولیدی در استانهای خراسان صرف امور خانگی می شود

مجید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همچنین بیش از 34 درصد از برق تولیدی استان در خدمت کشاورزی و 21 درصد نیز صرف امور صنعتی می شود.

قائم مقام مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: برق کنونی شهروندان خراسانی از 9 نیروگاه بزرگ تامین می شود و 10 دستگاه پست انتقال و 111 پست تغییر ولتاژ این انرژی را برای استفاده به مقصد می رسانند.

وی عدم خاموشی برق در تابستان امسال را یکی از افتخارات این شرکت برشمرد و ادامه داد: در زمستان سال جاری برای تامین برق مصرفی شهروندان برای هر سه کیلو وات باید یک لیتر گازوئیل خریداری شود.

سعادتمند بر مصرف بهینه این انرژی تاکید و خاطرنشان کرد: هم اکنون استان خراسان بیش از دو میلیون و 150 هزار مشترک برق دارد.