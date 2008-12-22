تشکیل پلیس گردشگری باعث افزایش امنیت در این صنعت خواهد شد

سرهنگ محمد مهدی مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیشنهاد طرح تشکیل گردشگر سه سال پیش و پس از بررسیهای لازم از سوی این استان مطرح شد که در حال حاضر با توجه به طرح مجدد آن توسط سازمان میراث فرهنگ کشور آمادگی اجرای آن در سطح شهر مشهد به عنوان پایلوت داریم.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت خراسان رضوی تصریح کرد: میزان امنیت در ایران با بسیاری از کشورهای مدرن دنیا برابر است و آنچه که تشکیل پلیس گردشگر با خود به ارمغان می آورد احساس امنیت خواهد بود.

وی میزان احساس امنیت را در جذب گردشگران موثر دانست و اضافه کرد: جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری، توسعه اقتصادی را به دنبال دارد که این امر نیز به کاهش جرم در جامعه منجر خواهد شد.

وی بیان داشت: بررسیهای مرکز تحقیقات نیروی انتظامی بیانگر آن است که با ایجاد هر شغل از وقوع پنج جرم پیشگیری می شود و در این راستا سهم بخش گردشگری در بحث اشتغالزایی غیر قابل انکار است.