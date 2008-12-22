تاکید اروپا برای حل مسئله قبرس به شیوه برد- برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "اولی رن" کمیسیر توسعه اتحادیه اروپا در این باره گفت:" تمامی طرفهای درگیر درقبرس باید تلاش کنند تا یک وضعیت برد- برد را برای دو جامعه ترک نشین و یونانی نشین این کشور ایجاد کنند.

وی از تمامی طرفها به ویژه از ترکیه خواست تا در سال 2009 تلاش های ویژه ای برای حل مسئله قبرس بعمل آورد.

این مقام اروپایی افزود: این مسئله برای همه مهم است و ترکیه هم یکی از طرف های مهم بشمار می رود. این کشور تاکنون از این روند حمایت کرده اما مهم این است که ما همگی حمایت سیاسی خود را برای حل مسئله قبرس شدت بخشیم. من امیدوارم که سال آینده سال حل جامع مناقشه و مسئله قبرس باشد".

وی افزود: ما نیازمند اتحاد و صلح در این جزیره هستیم به طوری که این کشور به عضو عادی اتحادیه اروپا تبدیل شود.