مصر بار دیگر بین حماس و فتح میانجیگری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، این منابع همچنین خبر دادند که قاهره سلسله رایزنی های عربی خود را درباره میانجیگیری احتمالی بین سران دو جنبش حماس و فتح آغاز کرده است.

منابع مذکور در این راستا خاطر نشان کردند: طی روزهای آتی با سران جنبش حماس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی قاهره تماس گرفته می شود.

این درحالی است قرار بود دوشنبه 20 آبان ماه ( دهم نوامبر) گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره برگزار شود اما حماس رسما به قاهره اعلام کرد که این گفتگوها را به علت توجه نکردن به درخواست های فلسطینیان تحریم می کند.