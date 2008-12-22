بهروز بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در سال زراعی جاری چهار هزار هکتار باغ مثمر در نقاط مختلف استان کشت خواهد شد که درنتیجه سطح باغات مثمر لرستان به 49 هزار هکتار می رسد.

وی با اشاره به تسهیلات این سازمان برای توسعه باغات، تصریح کرد: برای هر هکتار کاشت درخت حدود یک و نیم میلیون تومان تسهیلات پرداخت به باغداران پرداخت خواهد شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: تسهیلات مورد نیاز برای افزایش سطح باغات این استان بالغ بر 6 میلیارد تومان است که 30 درصد از این میزان توسط وزارت جهاد کشاورزی و مابقی از منابع داخلی بانکهای استان تامین خواهد شد.

بهاروند خاطر نشان کرد: کلیه نهال های مورد نیاز برای توسعه باغات توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تامین و در ازای هر اصله نهال 400 تومان یارانه پرداخت می شود.

وی یادآور شد: برابر پیش بینی های انجام شده سال آینده بیش از 45 درصد باغات لرستان بارور خواهند شد.