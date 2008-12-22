امضای توافقنامه با رسانه ها برای تخصصی شدن اطلاع رسانی حج

غلامحسین اسلامی فرد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره گفت: ایجاد شبکه تخصصی خبرنگاران حرفه ای حج به این منظور است که این افراد مطالعات خاصی در زمینه تهیه و تولید اخبار بخشهای مختلف حج به صورت کارشناسی داشته باشند.

توافقنامه بعثه مقام معظم رهبری با رسانه ها



وی با تاکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در امور حج و زیارت افزود: همانگونه که سال گذشته نیز به رسانه ها اعلام شد بعثه مقام معظم رهبری آمادگی دارد برای تربیت نیروی انسانی متخصص و با تجربه با رسانه ها وارد تعامل شود و توافقنامه ای برای همکاری در مراسم حج تمتع و عمره با هر یک از رسانه ها منعقد نماید تا این مهم با ساز و کار بهتری ساماندهی شود.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری از رسانه ها به ویژه خبرگزاریها و مطبوعات خواست این ظرفیتها را در خود ایجاد کنند که هر یک در خروجی خود بخش خاصی را برای انعکاس اخبار و رویدادهای مربوط به حج داشته باشند.

توفیق نسبی در اطلاع رسانی حج



اسلامی فرد در ارزیابی میزان تاثیرگذاری خبری نمایندگان رسانه ها در حج 87 اظهار داشت: می توان گفت به طور نسبی تمام نمایندگانی که در حج امسال حضور داشته اند تلاش خود را انجام داده و تا جایی که توانسته اند نقش قابل توجهی در امر اطلاع رسانی ایفا نمودند اما نکته قابل تامل این است که ظرفیت حج آنقدر بزرگ است که می توان گفت فعالیتهای جاری با حد مطلوب و واقعی کار رسانه ای حج فاصله دارد.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری گفت: بحث اطلاع رسانی در حج مقوله بسیار حساس و با اهمیتی است چرا که در سه بعد داخل کشور، خارج از کشور و داخل عربستان اخباری تولید و منتشر می شود که وضعیت حجاج و فعالیتهای مربوط به کارگزاران حج در ابعاد فرهنگی و اجرایی، مباحث مربوط به انجام مناسک و ایام خاص آن و همچنین دیدار مسئولان حج کشورها، برگزاری همایشها و کنفرانسها را منعکس می کند.

وی افزود: در هر سه مرحله این فرایند از اطلاع رسانی حج، رسانه ها می توانند نقش ویژه ای ایفا کنند به این معنا که با برنامه ریزی پیش از موعد و ایجاد آمادگی لازم برای حضور فعال در این زمینه بستر اطلاع رسانی مناسب تر را فراهم کنند.

نوآوری در گزینش خبرنگاران برای حج 87

اسلامی فرد با اشاره به موضوع نحوه گزینش خبرنگاران در حج امسال که خود یک نو آوری بود گفت: در سالهای گذشته گزینش رسانه ها از طریق قرعه کشی انجام می شد ولی امسال برای نخستین بار بر اساس ظرفیت و مخاطبان رسانه ها و همچنین عملکرد رسانه ها در گذشته وامکانات هر یک از آنها و اینکه در سال گذشته نماینده ای در حج نداشته اند از خبرگزاریها و روزنامه ها برای پوشش مراسم با شکوه حج دعوت کردیم.

وی در خصوص فرایند عملیاتی اطلاع رسانی حج امسال نیز اظهار داشت: در بعد داخل کشور، ستاد خبری قبل از موسم حج فعالیت خود را آغاز کرد و ضمن برگزاری کنفرانسهای خبری با کارگزاران و مدیران بخشهای مختلف و تولید و ارسال اخبار آن به رسانه ها و کمک به ایجاد تسهیلات اعزام خبرنگاران، زمینه تحرک بخشی این فضا را فراهم کرد.

نگرش جدید و طرح موضوعات بدیع در نشریه زائر

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری گفت: درعین حال بخش اطلاع رسانی علاوه بر خبرنگاران حاضر در مراسم حج تمتع 87 کار تولید و توزیع اخبار حوزه نمایندگی ولی فقیه و فعالیتهای بعثه و سازمان حج و زیارت را تحت پوشش داشته و علاوه بر آن با انتشار نشریه " زائر" با هدف ارتباط بیشتر با زائران تلاش کرد در یک اقدام حرفه ای و نگرش جدید و طرح موضوعات بدیع امر ارتباط هر چه بیشتر با زائران را از ابعاد مختلف فراهم کند.

اسلامی فرد به نوآوریهای نشریه زائر پرداخت و گفت: ستونها و صفحاتی به نام " اخبار به قلم زائر" صفحه ای به نام " گلستانه" برای دریافت و تحلیل اخبار ارسالی زائران، طرح سه فراخوان که یکی برداشت زائران از حج بوده و دیگری به نام " با پیامبر نجوا کنید" و ستون دیگری که از زائران می خواست سوغات سفر معنوی خود را به قلم بیاورند از ویژگیهای نشریه زائر در حج امسال بوده است.

وی در ادامه ضمن تشکراز تیم خبری حاضر در موسم حج سال جاری به دلیل انجام اطلاع رسانی مناسب و تولید اخبار و مصاحبه های تخصصی به دیدار هیئت رسانه ای با حجت الاسلام ری شهری اشاره کرد و افزود: در این دیدار توجه به این امر معطوف شد که رسانه ها و نمایندگانش بتوانند نورانیت حج را به گونه ای به رسانه ها منتقل کنند که موجبات بصیرت شود.

در بخش دیگری از این گفتگو اسلامی فرد به دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری اشاره کرد که ایشان در این دیدار به سه فرصت فردی امت اسلامی ونظام اسلامی اشاره داشتند که در این سه زمینه رسانه ها می توانند با اختصاص فضایی خاصی از سال به این موضوعات بپردازند.

امکانات بیشتر خبرگزاری مهر برای اطلاع رسانی موسم حج



وی در پایان در ارزیابی از فعالیتهای خبری رسانه های در موسم 87 اظهار داشت: اگر چه در حال حاضر نمی توان ارزیابی دقیقی از اخبار و فعالیتهای خبری ارائه داد اما با توجه به مجموعه کارها و فعالیتهایی که مشاهده شد و رسانه ها امتیاز خاصی برای انتشار اخبار در صفحات اول خود داشته اند از این میان خبرگزاریهای ایرنا و مهر امکانات بیشتری برای اطلاع رسانی موسم حج امسال مصروف داشته اند. در عین حال سایر افراد نیز در حد توان و امکانات خود توانسته اند به نشر اخبار حج همت گمارند اما آنچه مسلم است اینکه بعثه مقام معظم رهبری از کلیه آثار مکتوب خبرنگاران استقبال نموده و آمادگی خود را برای انتشار و چاپ این آثار اعلام می دارد.