پدر کشتی نویسی ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، وی که از مدت‌ها قبل با بیماری سرطان دستگاه گوارش دست به گریبان بود بامداد امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران به دیار باقی شتافت.

لطیف که بیش از 50 سال سابقه حضور در عرصه مطبوعات ورزشی را داشت از مدت‌ها پیش در بستر بیماری به سر می برد.

خبرگزاری مهر درگذشت پیشکسوت رسانه های ورزشی را به جامعه ورزشی کشور و بویژه خانواده این مرحوم تسلیت عرض می نماید.

پیکر مرحوم منوچهر لطیف ساعت 9 صبح فردا از مقابل منزل این مرحوم واقع در خیابان جلال آل احمد، کوی نویسندگان، بلوک 3 به سوی بهشت زهرا (س) تشییع خواهد شد. همچنین مراسم ختم مرحوم لطیف روز جمعه از ساعت 13 الی 14:30 در مسجد نبی واقع در امیرآباد شمالی برگزار می شود.