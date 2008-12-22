  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

پدر کشتی نویسی ایران درگذشت

پدر کشتی نویسی ایران درگذشت

منوچهر لطیف، قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین کارشناس کشتی ایران بامداد امروز (دوشنبه) در سن 70 سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وی که از مدت‌ها قبل با بیماری سرطان دستگاه گوارش دست به گریبان بود بامداد امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران به دیار باقی شتافت.

لطیف که بیش از 50 سال سابقه حضور در عرصه مطبوعات ورزشی را داشت از مدت‌ها پیش در بستر بیماری به سر می برد.

خبرگزاری مهر درگذشت پیشکسوت رسانه های ورزشی را به جامعه ورزشی کشور و بویژه خانواده این مرحوم تسلیت عرض می نماید.

پیکر مرحوم منوچهر لطیف ساعت 9 صبح فردا از مقابل منزل این مرحوم واقع در خیابان جلال آل احمد، کوی نویسندگان، بلوک 3 به سوی بهشت زهرا (س) تشییع خواهد شد. همچنین مراسم ختم مرحوم لطیف روز جمعه از ساعت 13 الی 14:30 در مسجد نبی واقع در امیرآباد شمالی برگزار می شود.

کد مطلب 803993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها