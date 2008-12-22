ابلاغ کمک 112 میلیون یورویی ریاست جمهوری به توسعه تجهیزات دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش بودجه های پژوهشی ابراز امیدواری کرد میزان افزایش بودجه ای که برای سال 88 در نظر گرفته شده تصویب شود تا به این طریق به پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کمک شود.

وی از کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به برگزیدگان جشنواره رازی خبر داد و گفت: بر این اساس یک میلیارد تومان جایزه پژوهشی به مجموع 38 برگزیده این دوره از جشنواره رازی به شکل گرند اعطا می شود.

وزیر بهداشت با اشاره به جایگاه ملی و بین المللی جشنواره رازی از این جشنواره به عنوان عرصه ای برای توجه به قله های علمی و تحقیقات در عرصه سلامت نام برد و گفت: این جشنواره در بخش محققان دانشجو و تحقیقات کاربردی گسترش خوبی پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم از مجموع تحقیقات کاربردی در نظام سلامت بهره بگیریم.

باقری لنکرانی اضافه کرد: با توجه به گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی مجموعه مقالات و دستاوردهای پژوهشی که در سالهای اولیه انقلاب نادیدنی بودند اکنون به بیش از 3 هزار مقاله در سال 86 رسیده است که این میزان رشد رتبه ایران را در رشد تولید مقالات علمی افزایش داده است به طوری که ایران در سال 83 در رتبه 41 و در سال 86 در رتبه 27 از نظر رشد تولیدات علمی قرار داشته است.

وی یاد آور شد: 230 مورد ثبت پتنت و نوآوری در سال گذشته در حوزه علوم پزشکی داشته ایم که این تعداد با کل موارد 8 سال گذشته برابری می کند.

وزیر بهداشت با اشاره به ارتقای نشریات علوم پزشکی کشور یادآور شد: 130 نشریه علوم پزشکی در کشور داریم که در سال 83 تنها 3 نشریه در نمایه های بین المللی ثبت شده بودند اما اکنون بیش از 20 مجله در حال ثبت در نمایه های بین المللی هستند که باعث می شود تحقیقات علوم پزشکی کشور امکان بیشتر دیده شدن پیدا کنند.

باقری لنکرانی با اشاره به اثرگذاری مقالات علوم پزشکی در کشور یادآور شد: تعداد دانشجویان علوم پزشکی 5 درصد دانشجویان کشور و تعداد اعضای هیئت علمی آن 20 درصد اعضای هیئت علمی کشور را تشکیل می دهند اما 38 درصد تولیدات علمی کشور را به عهده دارند.