تشکیل موسسه بین المللی رودکی موجب استمرار مطالعات رودکی شناسی است

دکتر نادر کریمیان سردشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به گسترش زبان فرهنگی در مرزهای جغرافیایی همسایه افزود: تشکیل موسسه بین المللی فرهنگ علمی ابوعبدالله رودکی می تواند در خصوص تعقیب اهداف و فعالیت های مشترک فیمابین سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان برای استمرار مطالعات و ساماندهی رودکی شناسی راهگشا و موثر باشد.

دبیر علمی همایش بین المللی رودکی گفت: اشعار به جامانده از رودکی اندک و حدود هزار و 100 بیت است و در فرهنگ عمومی این شاعر بزرگ را با اشعار کمی می شناسد و هر چه کار بیشتری در این زمینه انجام شود، باز هم اندک خواهد بود.

کریمیان سردشتی گفت: با این وجود پیامها می تواند در روند سیر تاریخ ادبیات فارسی برای شعرا راهگشا و تاثیرگذار باشد و پیام ها و اندرزهای رودکی برای جهانیان پیام صلح و دوستی است.

وی اظهار داشت: دوره رودکی نقطه عطف تاریخ ادبیات فارسی بوده است به طوریکه قبل از دوره قاجار همه به نوعی از شعر رودکی تاثیر و الهام گرفته اند

کریمیان سردشتی برگزاری این همایش را مقدمه ای برای مطالعات رودکی شناسی عنوان و تصریح کرد: در این همایش پژوهش بر روی نسخه های موجود، تلاش برای کشف ابیات بیشتر از رودکی، تشریح پیامهای رودکی برای اهل فضل از نظر انواع ادبی و هم محتوایی و تشکیل موسسه بین المللی فرهنگی علمی ابوعبدالله رودکی مورد بحث و بررسی و توجه قرار خواهد گرفت.







