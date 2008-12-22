۲ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

توکلی در گفتگو با مهر:

مهلت ثبت نام کنکور 88 فردا پایان می یابد / مهلت ثبت نام تمدید نمی شود

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام در کنکور 88 فردا پایان می یابد و این زمان تمدید نخواهد شد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در کنکور سراسری 88 از لحاظ مراجعه به مراکز پستی امروز و از لحاظ مراجعه به سایت سازمان سنجش فردا پایان می یابد.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

معاون سازمان سنجش بر درج کد پیگیری در فرم ثبت نام تأکید کرد و اظهار داشت: داوطلبان با چک کردن اطلاعات دانش آموزی خود که بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد، صحت آن را تأیید کنند و کد پیگیری خود را از این طریق دریافت کنند.

وی افزود: در صورت داشتن مغایرت در اطلاعات دانش آموزی داوطلبان باید تا 30 بهمن ماه به آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنند. سازمان سنجش مجددا اطلاعات دانش آموزی را که از آموزش و پرورش دریافت کرده است در نیمه فروردین ماه بر روی سایت قرار می دهد.

توکلی اضافه کرد: این آزمون در گروههای آزمایشی علوم انسانی، فنی و ریاضی، تجربی، هنر و زبانهای خارجی از 4 تیر ماه برگزار می شود.

