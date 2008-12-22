بودجه 130 میلیارد تومانی برای برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ارشدی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با اعلام این خبر، هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل، مشکلات و نیازهای پیش روی سازمان تربیت بدنی برای برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی که تابستان سال آینده به میزبانی ایران برگزار خواهد شد و همچنین بررسی بودجه تخصیصی سال آتی سازمان تربیت بدنی اعلام کرد.

وی با مطلوب خواندن نتایج این نشست اظهار داشت: در این نشست مهندس علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی ضمن تشریح تشکیلات ورزش کشور، بودجه مورد نیاز مربوط به مسابقات کشورهای اسلامی را در دو بخش هزینه های جاری و عمرانی برای امسال و سال آینده برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی در ادامه با بیان اینکه در این نشست بودجه مورد نیاز سازمان تربیت بدنی برای برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی برای امسال 20 و برای سال آتی 110 میلیارد تومان اعلام شد، اظهار داشت: بحث افزایش اعتبارات خارج از شمول، بودجه سال 88 سازمان تربیت بدنی، اجرای اصل 44 قانون اساسی در ورزش کشور و انتصاب مسئول برای این بخش در سازمان تربیت بدنی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی اضافه کرد: دراین نشست ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بخش تخصیص اعتبارات قول مساعد داد که خارج از سقف تخصیصی مصوب، مساعدتهایی به سازمان تربیت بدنی در دو بخش جاری وعمرانی صورت گیرد، علاوه بر این ممبینی در خصوص بودجه سال 88 و خارج از شمول نیز موافقت خود را برای افزایش بودجه به دلیل برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی اعلام کرد.

احمد ارشدی در پایان با بیان اینکه مسابقات کشورهای اسلامی یک پروژه ملی است خاطرنشان کرد: برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها در کشورمان باید تمامی ارگان‌ها و نهادها در حد توان‌شان به یاری سازمان تربیت بدنی بیایند.

در این نشست مهندس علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، احمد ارشدی معاون معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، حسین هادیانی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، نفریه معاون شرکت توسعه و نگهداری، مجتبی خدادادی مدیرکل حوزه ریاست سازمان، حمیدرضا صلصال مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان، ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، امیر احمدی مدیر کل تلفیق امور بودجه، مرادی مدیرکل بودجه عمرانی، آرامی مدیرکل بودجه منطقه‌ای و نوری مسئول بودجه بخش سازمان تربیت بدنی حضور داشتند.