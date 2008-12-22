به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه تیم ملی بسکتبال ایران که به عنوان قهرمان2007 آسیا موفق به تصاحب رده یازدهم بازی های المپیک پکن شد، از چند ماه دیگر و احتمالا پس از پایان فصل جاری مسابقات لیگ برتر باید اردوهای آماده سازی خود را برای حضور در جام ملت های 2009 آسیا و دفاع از عنوان قهرمانی خود آغاز کند اما از حالا باید به فکر چگونگی حضور در رقابت‌های آسیایی 2010 گوانگجو چین باشد. چرا که سازمان تربیت بدنی منتظر اعلام برنامه‌های مربیان این تیم برای سفر به گوانگجو است.

محمود مشحون سه شنبه هفته جاری به سازمان تربیت بدنی می رود تا در حضور محمد علی آبادی (رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک)، بهرام افشارزاده (دبیر کل کمیته ملی المپیک) و کیومرث هاشمی (معاون سازمان تربیت بدنی) برنامه‌های فدراسیون بسکتبال را برای حضور در دور آتی رقابت‌های آسیایی اعلام کند. این درحالی است که وی می گوید:" هیچ برنامه خاص و فوق العاده ای برای این مسابقات نداریم."

رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب اظهارداشت: اهمیت رقابت‎‌های آسیایی گوانگجو چین به اندازه المپیک پکن است. به همین دلیل تمام برنامه‌هایی که برای حضور در بازی های المپیک اجرا کردیم، پیش از سفر به گوانگجو و شرکت در رقابت های آسیایی 2010 بدون کم و زیاد در دستور کار قرار می دهیم.

وی تصریح کرد: کسب عنوان قهرمانی مسابقات جام ملت‌های 2007 آسیا و برگزاری بازی‌های موفق در المپیک پکن نشان دهنده اتخاذ تصمیمات درست برای آماده سازی ملی پوشان بود. بنابراین برای حضور در پیکارهای آتی که جام ملت‌ها و رقابت‌های آسیایی در راس آنها قرار دارند نیز برنامه‌های قبلی را با لحاظ کردن تغییرت لازم مبنی بر افزایش فشار و روزهای تمرینات اجرا خواهیم کرد.

مشحون با اشاره به اینکه برنامه‌های مورد نظر برای آماده سازی تیم ملی جهت بررسی و تصویب روز سه شنبه به رئیس سازمان تربیت بدنی اعلام می شود، تاکید کرد: هیچ برنامه خاص و فوالعاده ای برای مسابقات گوانگجو چین نداریم. ملی پوشان باید همانند گذشته با حضور در اردوهای داخلی و خارجی جهت تقویت آمادگی خود تلاش کنند. تمرین و تکرار، عمده برنامه ما برای آماده سازی تیم ملی است. فقط آن‌ها باید تمرینات خود را با تاکید و فشار بیشتر برگزار کنند. این تنها راه دست یابی به موفقیت‌های دوباره است.

رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه ایران برای حفظ جایگاه خود در آسیا باید با مدعیان زیادی رقابت داشته باشد، خاطرنشان کرد، امروز علاوه بر چین، ژاپن وکره جنوبی تیم‌هایی مانند لبنان، فیلیپین، تایوان، اردن، سوریه و قزاقستان هم برای حریفان خود دردسرساز می شوند. طوریکه تنها یک شوت می تواند قدرت تیم‌ها را بالا و پائین کند و حتی رای به برتری یکی از آنها دهد.

وی ادامه داد: به طور حتم هیچ یک از تیم‌های آسیایی بیکار نیستند و برای بهتر شدن کار می کنند. در چنین شرایطی تنها تمرین و حضور مستمر در اردوها و دیدارهای تدارکاتی می تواند قدرت انفرادی و تیمی بازیکنان را حفظ، تقویت و حتی بهبود بخشد. ملی پوشان ما هم باید با توجه به این موضوع خود را برای روزهای تمرینی فشرده آماده کنند.

مشحون در ادامه گفت: البته لزوم جذب سرمربی خارجی برای تیم ملی یکی از دیگر مواردی است که در نشست روز سه شنبه در مورد آن بحث خواهیم کرد. فدراسیون بسکتبال نیازمند همکاری بیشتر سازمان تربیت بدنی و همچنین کمیته ملی المپیک برای جذب بهترین مربی جهت هدایت تیم ملی است.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: برنامه‌های آماده سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های آسیایی 2010 گوانگجو و همچنین جام ملت‌های 2009 آسیا پس از تصویب در سازمان تربیت بدنی به طور رسمی اعلام می شود.

محمدرضا مشحون(رئیس سازمان تیم‌های ملی بسکتبال)، حمید خمجانی (دبیر فدراسیون بسکتبال)، حسن نوربخش (رئیس کمیته مسابقات) و مهران حاتمی (مربی تیم ملی بسکتبال) نیز در نشست روز سه شنبه حضور خواهند داشت.