اذیت و آزار دهندگان دهها نوجوان دهدشتی دستگیر شدند

وی افزود: در حال حاضر تمامی متهمان این پرونده دستگیر شده اند و هم اکنون تحقیقات گسترده برای بدست آوردن اطلاعات و اقاریر بیشتر درباره سایر قربانیان این حادثه ادامه دارد.
بنا بر اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار مهر ، این باند با شناسایی قربانیان خود که عمدتاً از نوجوانان شهرستان دهدشت بوده اند اقدام به ربودن آنها و سپس اذیت و آزار و زورگیری و اخاذی از آنها می کردند.
سرکردگان این باند برای ساکت کردن قربانیان خود و عدم ارائه شکایت از سوی آنان به مقامات پلیس اقدام به فیلمبرداری از اذیت و آزار آنها کرده و از آنها می خواسته اند تا برای حفظ آبرویشان با آنها همکاری کرده و دوستان دیگر خود را به تله های از پیش طراحی شده در این باره دعوت کنند.
در حال حاضر تمامی سرکردگان این باند دستگیر شده اند و پلیس برای شناسایی سایر قربانیان تحقیقات لازمه را درباره این پرونده در دست پیگیری دارد.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً ارسال می شود.
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