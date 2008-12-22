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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

اختصاصی مهر/

اذیت و آزار دهندگان دهها نوجوان دهدشتی دستگیر شدند

اذیت و آزار دهندگان دهها نوجوان دهدشتی دستگیر شدند

8 تن از سرکردگان یک باند مخوف اخاذی در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد که اقدام به اذیت و آزار نوجوانان کرده بودند توسط مأموران پلیس دستگیر شدند.

یک منبع آگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : سرکرده این باند مخوف به نام " م-الف " که با همدستی 7 نفر از اراذل و اشرار این شهرستان اقدام به اذیت و آزار دهها نفر از نوجوانان این شهرستان می کرد توسط مأموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در حال حاضر تمامی متهمان این پرونده دستگیر شده اند و هم اکنون تحقیقات گسترده برای بدست آوردن اطلاعات و اقاریر بیشتر درباره سایر قربانیان این حادثه ادامه دارد.

بنا بر اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار مهر ، این باند با شناسایی قربانیان خود که عمدتاً از نوجوانان شهرستان دهدشت بوده اند اقدام به ربودن آنها و سپس اذیت و آزار و زورگیری و اخاذی از آنها می کردند. 

سرکردگان این باند برای ساکت کردن قربانیان خود و عدم ارائه شکایت از سوی آنان به مقامات پلیس اقدام به فیلمبرداری از اذیت و آزار آنها کرده و از آنها می خواسته اند تا برای حفظ آبرویشان با آنها همکاری کرده و دوستان دیگر خود را به تله های از پیش طراحی شده در این باره دعوت کنند. 

در حال حاضر تمامی سرکردگان این باند دستگیر شده اند و پلیس برای شناسایی سایر قربانیان تحقیقات لازمه را درباره این پرونده در دست پیگیری دارد.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً ارسال می شود.
کد مطلب 804017

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