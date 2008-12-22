به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد فیلم کمدی "بله‌قربان‌گو" با بازی جیم کری در هفته اول اکران در آمریکای شمالی با 2/18 میلیون دلار فروش در 3434 سینما در صدر جدول فروش قرار گرفت.

فیلم درام "هفت پوند" با بازی ویل اسمیت نیز در 2758 سینما 16 میلیون دلار فروخت و فیلم دوم هفته شد و به این ترتیب حتی حضور ستاره‌هایی مانند کری و اسمیت نیز نتوانست گیشه‌های فروش را خیلی گرم کند.

کری در "بله‌قربان‌گو" ساخته پیتن رید نقش یک بازنده را بازی می‌کند که تصمیم می‌گیرد در یکسال با بله گفتن به هر چیز که سر راهش قرار می‌گیرد، زندگی خود را عوض کند. زویی دشانل، برادلی کوپر و جان مایکل هیگینز دیگر بازیگران فیلم هستند.





پوستر فیلم "بله‌قربان‌گو" با بازی جیم کری

اسمیت نیز در "هفت پوند" به نقش یک کارمند دولت ظاهر می‌شود که یک اشتباه از او به مرگ هفت نفر از جمله همسرش در یک سانحه رانندگی می‌انجامد و اکنون باید با پیامدهای این حادثه روبرو شود.

این پروژه 55 میلیون دلاری را گابریله موچینو ساخته که سال 2006 اسمیت را در فیلم "در جستجوی خوشبختی" کارگردانی کرد و رزاریو داوسن، وودی هارلسن و میکی ایلی دیگر بازیگران "هفت پوند" هستند.

رده سوم جدول از آن فیلم انیمیشن "داستان دسپرو" تولید استودیو یونیورسال شد که در 3104 سینما 5/10 میلیون دلار فروش داشت. سام فل و رابرت استیون‌هگن سازندگان این فیلم هستند که بر مبنای کتابی کودکانه از کیت دی‌کامیلیو ساخته‌ شده است.

متیو برودریک، داستین هافمن، اما واتسن، تریسی اولمن، کوین کلاین، ویلیام اچ. میسی و استنلی توچی صداپیشه‌های "داستان دسپرو" هستند و فیلم سه قهرمان دارد: موشی که ترجیح می‌دهد بجای خوردن کتاب‌ها آن را مطالعه کند، یک موش غمگین که قصد دارد تاریکی سیاه‌چال را ترک کند و یک دختر خدمتکار دست و چلفتی که سرنوشت او با شاهزادگان قصر یکی می‌شود.

فیلم افسانه‌ای علمی "روزی که زمین از حرکت ایستاد" با بازی کیانو ریوز در دومین هفته نمایش با 67 درصد کاهش در 3560 سینما 2/10 میلیون دلار به دست آورد و ضمن آنکه فیلم چهارم هفته شد مجموع فروش خود را به 6/48 میلیون دلار رساند.



فیلم کمدی "چهار کریسمس" با بازی وینس وون و ریس ویترسپون در چهارمین هفته نمایش در 3515 سینما 7/7 میلیون دلار فروخت و در رده پنجم قرار گرفت. مجموع فروش این پروژه 80 میلیون دلاری به 1/100 میلیون دلار رسیده است.

فیلم خون‌آشامی "گرگ و میش" به کارگردانی کاترین هاردویک در 2991 سینما 2/5 میلیون دلار فروش داشت و فیلم ششم شد. این فیلم در پنج هفته 5/158 میلیون دلار فروخته است.

فیلم انیمیشن "بولت" با صدای جان تراولتا در نقش اصلی با 3/4 میلیون دلار فروش در 2968 سینما فیلم هفتم شد و مجموع فروش خود را به 95 میلیون دلار رساند.

فیلم تحسین‌شده "میلیونر اسلامداگ" ساخته دنی بویل که یکی از پیشتازان فصل جوایز سینمایی امسال است، تنها در 589 سینما 2/3 میلیون دلار به دست آورد و در رتبه هشتم قرار گرفت. متوسط فروش این فیلم در هر سینما رقمی در حدود 5348 دلار بود.

رومانس حماسی "استرالیا" با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن در 2212 سینما 3/2 میلیون دلار فروخت و ضمن آنکه فیلم نهم شد مجموع فروش خود را پس از چهار هفته به 9/41 میلیون دلار رساند. این فیلم با بودجه‌ای 130 میلیون دلاری ساخته شده است.

فیلم جیمز باند "مایه آرامش" با بازی دانیل کریگ پس از شش هفته همچنان در جدول پرفروشترین‌های هفته باقی ماند. فیلم جدید مامور 007 این هفته در 1874 سینما 1/2 میلیون دلار فروخت و فیلم دهم شد. مجموع فروش این فیلم در آمریکا 3/161 میلیون دلار شده است.

12 فیلم برتر این هفته در مجموع 8/82 میلیون دلار به دست آوردند که 44 درصد کمتر از موعد مشابه پارسال است که "گنجینه ملی: کتاب اسرار" با 8/44 میلیون دلار صدرنشین جدول بود.