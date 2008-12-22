پنج شهید دوران دفاع مقدس در مشهد به خاک سپرده می شوند

عبدالمجید حلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود:همزمان با 16 دیماه سالروز شهدای دانشجو پیکر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در مجموعه فرهنگی آزاد مشهد به خاک سپرده می شوند.

وی ادامه داد: مراسم وداع با این شهدا، هشتم محرم الحرام با حضور دانشجویان دانشگاه های امام رضا (ع)، آزاد، فردوسی، پیام نور و علوم پزشکی و اقشار مختلف مردم در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد مشهد واقع در بیمارستان شاهین فر سابق این شهر برگزار می شود.

حلمی تدفین این شهدا در دانشگاه آزاد مشهد را توفیق بزرگی دانست که نصیب این دانشگاه شده است.

وی تصریح کرد: دانشجویان و سایر اقشار می توانند جهت وداع شب شانزدهم با حضور در دانشکده پزشکی با این شهدای گلگون کفن وداع کنند..

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: پیکر این 5 شهید پس از مراسم وداع ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز بعد از محل دانشکده پزشکی به سمت حرم مطهر تشییع خواهند شد و سپس از میدان امام علی (ع) به سمت دانشگاه آزاد مشهد توسط اقشار مختلف مردم، مسئولین و جامعه دانشگاهی جهت خاکسپاری در مجموعه فرهنگی دانشگاه آزاد انتقال داده می شوند.

حلمی در پایان گفت: امید است این مراسم با حضور همه اقشار به خصوص دانشگاهیان مورد استقبال قرار گیرد.