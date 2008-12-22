مجلس از تخصیص اعتبار 80 میلیاردی مونوریل کرمانشاه بی خبر است

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مجلس در بودجه سال 87 تنها به مترو 8 کلانشهر اعتباراتی اختصاص داد که هنوز به طور کامل از سوی دولت تخصیص نیافته است.

علی اکبرآقایی تاکید کرد: گرچه توسعه حمل و نقل عمومی به هر شکلی مورد استقبال است اما در شرایطی که بسیاری از کلانشهرها در سال جاری هنوز در بخش اتوبوس و مترو اعتبارات مصوب مجلس را دریافت نکردند آغاز یک طرح جدید به نام مونوریل کرمانشاه سئوال برانگیز است.

این موضوع در حالی اتفاق می افتد که صارمی شهردار کرمانشاه هفته گذشت ازموافقت دولت با اعتبار اولیه 80 میلیارد ریالی برای احداث منوریل در این شهرستان خبر داد.

رئیس کمیسیون عمران دراین باره گفت: شاید رئیس جمهور خود شخصا با استفاده از منابع در اختیار پول مونوریل کرمانشاه را متقبل شده است.اما اختصاص این رقم در حالی است که کرمانشاه هنوز درسال جاری سهم کامل اتوبوس وتاکسیهای درخواستی از وزارت کشور را هم دریافت نکرده است.

به گفته علی اکبر آقایی دولت هنوز یارانه بلیت اتوبوس و مترو را به تهران نداده است و حتی رایزنیهای مجلس برای اینکه دولت متقاعد به پرداخت سهم اتوبوس و تاکسی بسیاری از شهرها شود به جایی نرسیده است.

چندی پیش شهردار اصفهان و کرمان هم معترض شدند که دولت از سهم سال 87 حتی یک ریال هم به حمل و نقل عمومی آنها کمک نکرده است.

این همه در حالی اتفاق می افتد که دولت همچنان از پرداخت منابع ارزی مورد نیاز مترو تهران و موارد مربوط به حمل و نقل عمومی خودداری می کند.