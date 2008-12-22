پرتاب دو ماهواره هندی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، راکت آریان 5 که حمل 2 ماهواره ساخت کشور هند با نام W2M و Hot Bird 9 را به عهده داشت در روز شنبه از ایستگاه فضایی گویان فرانسه در آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شد.

این ماهواره 3 هزار و 462 کیلوگرمی در مرکز ماهواره های سازمان فضایی هندوستان واقع در بنگلور طراحی و تولید شده و تولید آن بالغ بر 80 میلیون دلار هزینه در بر داشته است. این ماهواره توانایی حمل 10 تن بار را خواهد داشت.

زمان اولیه پرتاب ماهواره W2M روز 10 دسامبر بوده است که به دلیل اعتصاب عمومی در اعتراض به بالا بودن قیمت بنزین و بسته بودن محدوده های فرودگاه ها و جاده ها در گویان فرانسه این عملیات به تاخیر افتاد.

این ماهواره به همراه ماهواره Hot Bird 9 که به منظور پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی در اروپا، آفریقای شمالی و آسیای میانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت به فضا پرتاب شده و 32 دقیقه پس از پرتاب راکت آریان 5 از راکت جدا شد. ماهواره W2M در زمینه های تلویزیون، انتقال اطلاعات و خدمات اینترنتی و افزایش پهنای باند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش اسپیس، راکت آریان 5 در روز شنبه با اتمام ماموریت خود، بیست و هشتمین ماموریت فضایی خود را با موفقیت به پایان رساند.