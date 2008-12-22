تنها هشت درصد مسافران و زائران در مشهد در هتل ها اقامت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد قانعی صبح امروز در نشست خبری امنیت و گردشگری افزود: 4/31 درصد از مسافران ورودی به مشهد در خانه های استجاری اقامت می کنند و تنها هشت درصد مسافران و زائران در هتل ها اقامت می کنند.

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی گفت: همچنین 6/12 درصد مسافران در حسینیه ها، 8/8 درصد در مسافرخانه ها، 6/7 درصد در مدارس، 6/6 درصد در حاشیه خیابان ها (به صورت نصب چادر)، 9/6 درصد در هتل آپارتمانها و بقیه در مهمانپذیرها، زائرسراها، کمپ ها و ... اقامت می کنند.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته تنها سه درصد از وضعیت موجود بر جامعه به لحاظ امنیتی ناراضی بودند، اظهار داشت: این میزان بیانگر زحمات بی دریغ نیروی انتظامی است.

قانعی با تاکید بر اهمیت و ضرورت تامین امنیت در جاده های استان گفت: 2/57 درصد از مسافران ورودی به مشهد با وسیله نقلیه شخصی، 28 درصد مسافران با اتوبوس، 11 درصد به وسیله قطار و تنها 8/3 درصد با هواپیما به مشهد سفر می کنند.

وی با اشاره به اینکه سالانه بالغ بر 30 میلیون مسافر به مشهد وارد می شوند، گفت: تامین امنیت گردشگران به استان نیازمند فعالیت هدفمند و برنامه ریزی شده پلیس است.