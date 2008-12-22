آمریکا کمک نظامی به پاکستان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز، این شبکه تلویزیونی به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد : در حالی که هنوز بر روی رقم دقیق موافقت نشده، اما دولت آمریکا به اطلاع پاکستان رسانده که این کمک تا بیش از 300 میلیون دلار در هر سال خواهد بود.

قرار کنونی درباره کمک نظامی سالانه آمریکا به پاکستان در 30 سپتامبر سال 2009 با پایان یافتن سال مالی 09-2008 پایان می یابد.

این کمک بخشی از بسته کمک 3.2 میلیارد دلاری آمریکا در سال 2003 است.

به نوشته این روزنامه، با وجود تغییر دولت آمریکا، اما بسته جدید کمک نظامی آمریکا برای پنج سال آینده اعتبار خواهد داشت.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پاکستان هم اعلام کرد: پنتاگون( وزارت دفاع آمریکا) در حال کار روی پیشنهادی برای ارائه کمک امنیتی بیشتر به پاکستان در حمایت از تلاشهای آن علیه تروریسم و همچنین در مرز آن با افغانستان است.

