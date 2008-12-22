افتتاح نهمین پایگاه امداد جاده ای در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در مراسم افتتاح نهمین پایگاه امداد جاده ای با اشاره به اینکه زیربنای فاز اول این پایگاه 250 متر است، افزود: وسعت زمین این پایگاه شش هزار متر مربع است و ساخت محوطه پایگاه و انبار امدادی در فاز دوم این طرح و ساخت سوله امدادی در فاز سوم این طرح اجرا می شود.

دکتر حسین بدخشان با بیان اینکه در این پایگاه سه امدادگر، تکنسین و راننده با یک دستگاه آمبولانس فعالیت می کنند، اضافه کرد: این افراد در مواقع بروز حوادث به امداد رسانی می پردازند و مسافران در مواقع اضطراری در این پایگاه اسکان می گیرند.

وی استاندارد جهانی برای پایگاه های امداد جاده ای را به ازای هر 45 کیلومتر یک پایگاه خواند و گفت: با دهمین پایگاه امداد و نجات جاده ای استان مرکزی در سال جاری به این استاندارد نزدیک می شویم.

وی افزود: پایگاه امداد و نجات جاده ای زرندیه در 35 کیلومتری محور ساوه به تهران و در نزدیکی سه راهی مامونیه قرار دارد.