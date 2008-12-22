کنسرت شهرام ناظری در کرمان

مدیر برنامه شهرام ناظری با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت : دراین برنامه که ساعت 18 آغاز می شود گروه مولوی قطعات اسطوره ، مقدمه، قفل زندان،با شعری از مولانا،(باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم)،راست بگو نهان مکن،مثنوی شریف و دوقطعه کردی را با آواز شهرام ناظری اجرا می کند.

محمود سراجی افزود: قطعات این کنسرت از ساخته های شهرام و حافظ ناظری است که تنظیم آنها بر عهده حافظ بوده است.

در گروه مولوی سینا جهان آبادی،کمانچه،شهرام محمدی بم تار و دیوان،صابر نظرگاهی،تار،شهرام غلامی،عود وسیاوش ناظری،دف می نوازند.

سراجی ضمن سپاس از انجمن موسیقی کرمان در باره مراکز فروش بلیت گفت: بلیت کنسرت از طریق مراکزی چون پرتغال، تهران سوپر، آموزشگاه موسیقی وفروشگاه قلم توزیع شده است.