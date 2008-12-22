تعریض محور هراز به دو هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

عزت الله یوسفیان ملاء در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تخصیص این اعتبار محور هراز تا سال 89 تعریض و چهار خطه خواهد شد.

وی افزود: وزارت راه و ترابری امسال از محل اعتبارات ملی، 320 میلیارد ریال برای محور هراز اختصاص داد.

وی با بیان اینکه محور هراز تا قبل از تشکیل مجلس هفتم از ردیف اعتباری مستقل محروم و جزو راه های روستایی محسوب می شد، تصریح کرد: از سال 84 با پیگیری های زیادی که انجام شد محور هراز دارای ردیف اعتبار ملی شد و تعریض، چهار خطه و حذف نقاط حادثه خیز آن در دستور کار وزارت راه و ترابری قرار گرفت.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به اینکه محور هراز با همه زیبائیها و کوهستانی بودن آن متاسفانه از حادثه خیزترین محورهای ارتباطی مهم کشور است، اضافه کرد: متاسفانه هر روز در این محور حوادث ناگوار رانندگی منجر به فوت، صدمات و زیان های مالی رخ می دهد.

یوسفیان ملاء با بیان اینکه تاکنون حدود 45 کیلومتر از محور هراز تعریض و چهار خطه و 45 کیلومتر دیگر آن هنوز اقدامی نشده است، گفت: هم اکنون با انتخاب پیمانکار عملیات تعریض و چهار خطه کردن 15 کیلومتر از محور هراز از تونل سوم به سمت پلور آغاز شد.

محور هراز به عنوان کوتاه ترین مسیر ارتباطی شمال به تهران است و حدود 105 کیلومتر از آمل تا امامزاده هاشم در حوزه استحفاظی مازندران قرار دارد.