به گزارش خبر گزاری مهر، زنوزی‌جلالی ضمن بیان این موضوع گفت: در طول هشت سال برگزاری، این جایزه به قدری خوب عمل کرده و موفق بوده است که همگان منتظر برگزاری و اعلام نتایج آن هستند. ناگفته نماند که مخاطبان و نویسندگان نیز نگاه خوب و مثبتی به آثار برگزیده در این جایزه دارند.



وی خاطرنشان کرد: از آنجا که مقوله نقد ادبی، امری جدی در ادبیات به شمار می‌آید این جشنواره می‌تواند بابی را در رابطه با نقد ادبیات داستانی باز کرده و گزینشهای لازم را در این زمینه انجام دهد زیرا حقیقتا جای این بخش از ادبیات در این جشنواره خالی است .



وی در ادامه به تولیدات ادبی کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در عرصه داستان کوتاه آثار خوب و قابل توجهی وجود دارد که از ارزش ادبی بالایی برخوردارند که حتی با ترجمه صحیح آنها می‌توانیم با آثار برتر دنیا نیز برابری داشته باشیم، اما در مورد رمان هنوز به ثبات لازم نرسیده و رشد چشمگیری را در این بخش از ادبیات شاهد نبوده‌ایم.



زنوزی‌جلالی در پایان بیان داشت: علیرغم اینکه برگزاری این نوع جوایز کمک شایانی است برای تسهیل انتخاب مخاطبانی که به دنبال آثار خوب و برگزیده می‌ شوند عامل موثری نیز در بهبود و افزایش قوت آثار ادبی محسوب می‌شود.



فیروز زنوزی‌جلالی در پایان گفت: جایزه شهید حبیب غنی‌پور به رغم آن که در مسجد برگزار می‌شود و ظاهرا از بنیه مالی خوبی هم برخوردار نیست اما تا کنون توانسته است به خوبی جایگاه خود را در میان سایر جوایز ادبی پیدا کند.

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