ضیافت شام کروبی با حضور حبیبی و مقام حزب حاکم چین

به گزارش خبرگزاری مهر، چن جی جوا عضو شورای مرکزی حزب حاکم چین و معاون شعبه منطقه خود مختار ملیت جوانگ گوانگ شی حزب کمونیست چین به همراه محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی شب گذشته در ضیافت شام مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی حضور یافتند.

کروبی در این دیدار با اشاره به جایگاه چین به عنوان کشوری که به سرعت در حال طی مسیر رشد و توسعه است اظهار داشت: در سفرهای مختلفی که به چین داشته ام پیشرفت و تحول در همه حوزه ها در این کشور چشمگیر بوده است.

وی به مذاکراتش در سفر سال گذشته خود به پکن به دعوت حزب کمونیست چین اشاره کرد و افزود: روابط دو کشور باید در همه حوزه ها افزایش یابد و ظرفیتهای بسیار مناسبی برای گسترش همکاریهای کشور وجود دارد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه کارشناسان در حزب اعتماد ملی و کمونیست چین در حال بررسی و گسترش مراودات حزبی هستند تصریح کرد: این همکاریها در دو بخش زنان و جوانان می تواند زمینه های مناسبی از افزایش ارتباطات و تعاملات سازنده حزبی را فراهم سازد.

وی در پایان سخنان خود ضمن خوشامدگویی مجدد به هیئت چینی از تلاشهای حزب مؤتلفه در برقراری چنین برنامه های تشکر کرد.

کروبی حزب مؤتلفه را حزبی ریشه دار و با سابقه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : امیدواریم این تماسها در آینده نیز پربارتر ادامه یابد.

در ادامه این دیدار چن جی جوا عضو شورای مرکزی حزب کمونیست چین ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن این دیدار کروبی را دوست مردم چین خواند که در طول سالیان گذشته برای برقراری روابط گسترده با چین تلاشهای ارزنده ای انجام داده است.

وی با اشاره به تازه تأسیس بودن حزب اعتماد ملی میزان حضور و اثرگذاری حزب اعتماد ملی در ایران رو به افزایش خواند.

چن جی جوا با بیان اینکه حزب کمونیست چین با رعایت اصول 4 گانه سیاست خارجی خود با احزاب ایران همکاریهای خود را گسترش خواهد داد تصریح کرد: در سفر چند روزه خود به ایران دستاوردهای زیادی داشته ایم که در سه حوزه افزایش همکاری و تعاملات حزبی، گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی و همچنین افزایش تعاملات جامعه زنان و جوانان ایران با کشور چین قابل مشاهده است.

وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد این همکاریهای حزبی زمینه گسترش روابط دو کشور را فراهم می سازد.

در ادامه این دیدار محمدرضا نوری شاهرودی و حمید رضا ترقی رؤسای کمیته روابط بین الملل دو حزب اعتماد ملی و موتلفه گزارشی از برنامه ها و فعالیتهای این دو حزب در ارتباط با حزب کمونیست چین ارائه دادند.