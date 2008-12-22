اختصاص 112 میلیارد ریال به تغییر شیوه های آبیاری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی ‌اکبر تناکی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش گلخانه ‌داران خراسان جنوبی رسالت و سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی دانست و افزود: باید کشت‌ های گلخانه ‌ای با وجود محدودیت آب و زمین ترویج یابد.

وی تصریح کرد: در اراضی کشور به طور متوسط از هر یک مترمربع زمین 1.5 کیلوگرم محصول برداشت می ‌شود و این در حالی است که از هر یک متر مربع در کشت ‌های گلخانه ‌ای 20 تا 25 کیلوگرم محصول برداشت می ‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بر راه ‌اندازی یک تشکل قوی برای گلخانه‌داران تاکید کرد و اظهار داشت: گلخانه‌ داران باید با تدبیر و درایت با افزایش تولید، محصولات کیفی و عاری از سم را تولید کنند.

تناکی با بیان اینکه با اختصاص 135 میلیارد ریال اعتبار تمامی وام‌های سررسید شده در سال 87 مربوط به بخش کشاورزی تمدید می ‌شود، گفت: این اعتبار برای استمهال وام‌ها به استان ابلاغ شده است.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس نیز به رشد چشمگیر کشت گلخانه ‌ای در این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر 35 واحد گلخانه ‌ای در فردوس فعال و 15 واحد در حال اجرا است.

عباسعلی غلامی از بهره ‌برداری از یک مجتمع گلخانه ‌ای با حدود 30 واحد توسط فارغ‌ التحصیلان بخش کشاورزی در فردوس در آینده ‌ای نزدیک خبر داد و افزود: به هر میزان که مباحث آموزشی در بین گلخانه ‌داران فراگیر شود از میزان خسارت و زیان آنان جلوگیری می ‌شود.

وی اشتغال پنج تا شش نفر در هر گلخانه سبزی و صیفی را در کاهش نرخ بیکاری مهم ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 150 نفر در گلخانه‌های شهرستان فردوس اشتغال مستقیم دارند.

در این همایش یکی از گلخانه‌ داران استان به طرح مشکلات این بخش پرداخت و اظهار داشت: باید فرهنگ کار و تلاش در بین جوانان فراگیر شود.

کرم رضایی هزینه روزانه گلخانه خود را مبلغ 190 هزار تومان اعلام کرد و اظهارداشت: امکان درآمد چنین مبلغی برای یک گلخانه ‌دار در شرایط فعلی میسر نیست.

این گلخانه ‌دار خواستار تمدید وام‌ها به خصوص وام‌های زودبازده شد و تصریح کرد: بیمه محصولات و بیمه سالن‌ها و اسکلت گلخانه‌ ها بسیار ضروری است چرا که توفان و باد خسارت زیادی را به سالن‌های گلخانه در فردوس وارد کرده است.

وی همچنین بیمه کارفرمایان و تشکیل اتحادیه در استان خراسان جنوبی و تعاونی منسجم و فعال گلخانه ‌داران را خواستارشد.