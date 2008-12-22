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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۳

حبیب گله داری:

صنعت نفت باید با جذب چند بازیکن تقویت شود

صنعت نفت باید با جذب چند بازیکن تقویت شود

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: این تیم برای اینکه بتواند مسابقات لیگ دسته اول را با قدرت ادامه دهد نیاز به خرید چند بازیکن و تقویب همه خطوط خود دارد.

حبیب گله داری در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: صنعت نفت در حالی رقابت های فصل جاری لیگ برتر را آغاز کرد که به شدت در برخی خطوط با کمبود مهره تاثیرگذار مواجه بود و این موضوع باعث شد این تیم در این رقابت ها آنگونه که هیئت مدیره انتظار داشت، نتیجه نگیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون این تیم برای تقویت خود و رفع برخی کبمود ها، نیاز به جذب چند بازیکن شاخص در خطوط دفاع، هافبک و مهاجم دارد تا بتواند امیدوار به صعود به لیگ برتر فصل آینده باشد.

گله داری تصریح کرد: چندین بازیکن برای حضور در تیم فوتبال صنعت نفت شناسایی شده اند و به زودی باشگاه با آنان قرارداد منعقد می کند تا در ادامه رقابت های لیگ دسته اول به کمک این تیم بیایند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عنوان کرد: روز پنجشنبه در آبادان به مصاف تیم فوتبال شهرداری زنجان می رویم و با توجه به تمرینات مطلوبی که در چند روز اخیر برگزار کرده ایم و آمادگی ایده آلی که نزد بازیکنان وجود دارد بسیار امیدواریم که این بازی را با کسب هر سه امتیاز به پایان برسانیم.

جبیب گله داری چند هفته پیش جانشین مجتبی تقوی در تیم صنعت نفت آبادان شد و در دو بازی اخیر که هدایت این تیم را برعهده داشت موفق به کسب دو تساوی شد.

کد مطلب 804130

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