اقدام شجاعانه منتظرالزیدی پژواک اعتراض ملت عراق علیه اشغالگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد حجازی در همایش تخصصی مسئولان روابط عمومی سپاه با بیان این مطلب افزود: سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تکلیف مدار، ولایت مدار و دینمدار که باورهای اسلامی در آن محور است، باید توسط روابط عمومی سپاه با بیانی فصیح، بلیغ و با فریاد رسا، برجسته سازی مطالب و استفاده از ابزار مشروع اسلامی، به جامعه و مردم به خوبی معرفی شده و منزلت، جایگاه و اعتبارش به عنوان یک سرمایه اجتماعی به درستی شناخته شود.

وی در ادامه اظهار داشت: سپاه پاسداران به عنوان شمشیر برنده نظام خار چشم دشمنان اسلام و انقلاب است و دشمنان هر چه در توان دارند در جهت تخریب سپاه به کار می گیرند چون بیشترین مزاحمت را برای آنان دارد و نقشه ها و توطئه های آنها را خنثی می کند.

حجازی یادآور شد: بسیج که بزرگترین سرمایه نظام اسلامی است قدرت و اقتدارش در گرو منزلت و سرمایه اجتماعی سپاه و بسیج است و همین دلیل عناصر خلاق و توانمند بایدجذب بسیج و سپاه شوند.

وی گفت: روابط عمومی سازمان، در حقیقت مسئول تعامل با محیط است و امروز بر پایه نظریه سیستمی مدیریت سازمانها اگر تغییرات محیطی را درک نکنند محکوم به فنا و شکست هستند .

جانشین فرمانده کل سپاه اضافه کرد: روابط عمومی مثل درختی است که در همه جا ریشه می دواند. کار روابط عمومی اینست که از تمام اجزاء سازمان اطلاع و شناخت داشته باشد و پیام سازمان را به زیباترین و گویاترین وجه به افکار عمومی و جامعه منتقل کند و در مقابل پیام افکار عمومی و جامعه را نیز به سازمان منتقل سازد.

وی تاکید کرد: افکار عمومی امروز یکی از عناصر اصلی قدرت است. افکار عمومی جامعه دولتها را سر کار می آورد و باعث موفقیت سیاستمداران و رهبران می شود بنابراین نمی توانیم نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم. ساخت و ترسیم افکار عمومی به عهده رسانه ها و روابط عمومی هاست.

حجازی با اشاره به اینکه افکار عمومی برداشتهایی از واقعیت دارند که رسانه های مختلف آنها را می سازند، اظهار داشت: وسایل ارتباط جمعی در حال ساخت دیدگاهها و نگرش مردم هستند.

وی تصریح کرد: در دنیای برده برداری اگر جسم انسان در تسخیر استعمارگران بود، امروز روح و فکر انسان ها در تسخیر صاحبان قدرت و زر و زور است و مردم در دنیای غرب بدون آنکه متوجه شوند راهی را می روند که مستکبرین می خواهند و بوسیله رسانه ها به اهدافشان می رسند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه باید مرز تبلیغ درست و نادرست شناخته شود، افزود: در اسلام دروغ و فریب ممنوع است اما با فصاحت، بلاغت، تاکید، و تکرار و برجسته سازی می توان به خوبی یک سازمان را به مردم معرفی کرد و باعث افزایش منزلت اجتماعی آن شد.

وی تاکید کرد که امروز سرمایه هر سازمان و نهادی تنها پول، دانش و تجهیزات نیست بلکه مهمترین سرمایه، سرمایه اجتماعی یک نهاد است که منزلت، جایگاه، قدرت و شان هر سازمان را نزد افکار عمومی نمایان سازد و یکی از ارکان ساخت این اعتبار و منزلت روابط عمومی ها هستند.

به گزارش مهر ، سردار حجازی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب سپاه نقش آفرین و تعیین کننده بود و نخبگان و افراد توانمند زیادی جذب سپاه شدند، گفت: باید تلاش کنیم سپاه همواره منزلت و سرمایه اجتماعی اش را افزایش دهد و با جذب افراد نخبه و توانمند نفوذ سپاه در نزد افکار عمومی و مردم را حفظ و ارتقاء بخشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی زبان گویای سپاه و جامعه در نزد افکار عمومی است و همواره باید آثار، عملکرد و علت وجودی سپاه را در معرض افکار عمومی قرار دهد.