اقتصاد اسلامی در جزیره مالت هم مورد توجه قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مالت تایمز، روبن باتیجیج رئیس مؤسسه مدیریت مالت گفت: اگر اقتصاد اسلامی وارد مالت شود، ما می‌توانیم فرصتهایی برای کارمندان و کارفرمایان در دیگر صنایع به وجود آوریم و اگر مالت بخواهد در این راه به پیشرفتهایی دست یابد می‌توانیم سه شعبه اصلی از اقتصاد اسلامی در طول سال داشته باشیم.

باتیجیج که رئیس سازمان مشاوران تجاری "اریم" نیز محسوب می‌شود گفت: انتظار می‌رود دو سند مشورتی دیگر نیز درباره اوراق بهادار اسلامی در طول سال آتی میلادی صادر شود. پس از آن سازمان رسمی خدمات مالی مالت و دولت باید اطمینان حاصل کنند که این فرصت طلایی را از دست نداده‌اند.

در حال حاضر حدود 300 بانک و مؤسسه اقتصادی اسلامی در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که براساس برخی پیش‌بینی‌ها و محاسبه‌ها دارایی این بانکها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار می‌رسد.