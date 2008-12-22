صعود ارتعاشات صنعتی و برق کرمان در آخرین دیدار نیم فصل نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های ارتعاشات صنعتی و برق کرمان از هفته دوم نیم فصل نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور شب گذشته با پیروزی 3 بر صفر تیم تهرانی به پایان رسید.

شاگردان محمدرضا گلزار سه گیم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 21)، (25 بر 16) و (25 بر 21) به سود خود تمام کردند.

ارتعاشات با کسب این پیروزی 17 امتیازی شد و به رده یازدهم جدول رده بندی صعود کرد، برق کرمان نیز با وجود متحمل شدن شکست از رده چهاردهم به جایگاه سیزدهم ارتقا یافت.

جدول رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پس از انجام دیدار معوقه دیشب به این شرح است:

1- پیکان (25 امتیاز)

2- سایپا (25 امتیاز)

3- بیم مازندران (24 امتیاز)

4- فولاد ارومیه (22 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (20 امتیاز)

6- پتروشیمی بندرامام (20 امتیاز)

7- بانک صادرات ایرانیان (19 امتیاز)

8- سنگ آهن بافق یزد (19 امتیاز)

9- داماش گیلان (18 امتیاز)

10- پادیسان گنبد (18 امتیاز)

11- ارتعاشات صنعتی تهران (17امتیاز)

12- شهرداری همدان (17 امتیاز)

13- برق کرمان (15 امتیاز)

14- گل گهرسیرجان (14 امتیاز)

نیم فصل دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از 11 دی ماه آغاز می شود.