محاکمه "الزیدی" 11 دی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ضیاء الکنعانی خاطرنشان کرد: مرحله بازجویی الزیدی به پایان رسیده است و مرحله دوم که طرح موضوع در دادگاه جنایی است آغاز شده است. وی چهارشنبه آینده 31 دسامبر را زمان محاکمه الزیدی اعلام کرد.

وی در عین حال تاکید کرد که منتظر با ارائه شکایت علیه نیروهای امنیتی که وی را مورد حمله قرار دادند، موافقت کرده است.

قاضی رسیدگی به پرونده منتظر الزیدی در پایان گفت: دادگاه برای احضار ضاربان و اتخاذ اقدامات لازم در مورد آنها درخواستی را به دولت ارائه خواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه 24 آذر با پرتاب دو لنگه کفش از سوی یک خبرنگار عراقی که از آن به "بوسه خداحافظی ملت عراق" با بوش تعبیر کرد ، روبرو شد.

الزیدی یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی البغدادیه،دو لنگه کفش خود را به سمت بوش پرتاب کرد.