مدیریت صحیح حمل و نقل به توسعه خراسان جنوبی شتاب می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی ظهر امروز در جمع صنوف حمل و نقل خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: متولیان امر حمل و نقل بزرگترین امانت داران جامعه هستند چرا که جان و مال و ناموس مردم به عنوان بزرگترین سرمایه وجودی شان در اختیار آنها به ودیعه نهاده می شود که باید به بهترین نحو از آن صیانت کنند.

وی با بیان اینکه امروزه 40 درصد هزینه های خانواده ها در بخش حمل و نقل است، یادآور شد : ساماندهی امور مهمی همچون جلوگیری از قاچاق کالا و ارز به عهده حمل و نقل است چراکه این مشکلات ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد ایران واستان وارد خواهد ساخت.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همه ساله قاچاق کالا بسیاری از فرصتهای شغلی را از بین می برد و دولت نیز برای رفع این مشکل تصمیم به اجرای طرح تحول اقتصادی گرفته است.

مدیر کل راه وترابری خراسان جنوبی نیز در این مراسم نیز با بیان اینکه اعتبارات این اداره کل از 28 میلیارد تومان در سال 84 به 60 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است گفت : اقدامات بسیار مناسبی درجهت توسعه کمی و کیفی راههای استان به انجام رسیده است

به گفته وی در حال حاضر میزان راههای روستایی استان خراسان جنوبی به مراتب از میانگین کشوری بالاتر است.

ابراهیم نصری افزود : شهرستان های فردوس و بشرویه از بالاترین راههای روستایی برخوردار می باشند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان نیز با بیان اینکه نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان در بخش حمل و نقل استان سرمایه گذاری صورت گرفته است، گفت : در حال حاضر بیش از شش هزار نفر در این بخش اشتغال دارند و در قالب 29 شرکت مسافربری و 39 شرکت باربری مشغول به فعالیت هستند.

جواد وحدتی تصریح کرد: در سال گذشته این اداره کل حائز رتبه سوم کشور شد و در سال جاری نیز براساس ارزیابی های انجام شده جزء استانهای برتر کشور می باشد.